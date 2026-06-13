Tele Rebelde transmitirá en vivo fase de grupos y eliminatorias del Mundial 2026

La Dirección del Canal Tele Rebelde informó este sábado que a partir de hoy transmitirá en vivo una selección de los mejores juegos de la fase de grupos y todos los partidos de la etapa de eliminatoria directa del Mundial de Fútbol 2026, con retransmisión diaria.

La cobertura arranca este mismo sábado con el partido entre Brasil y Marruecos. El encuentro comenzará a las 6:00 p.m., hora de Cuba.

Todos los duelos transmitidos en vivo tendrán además una retransmisión diaria, según precisó el canal.

La programación incluirá una selección de los encuentros más destacados de la primera ronda del torneo.

A partir de los octavos de final, Tele Rebelde ofrecerá todos los partidos de la eliminatoria directa en vivo.

El Mundial 2026 se celebra de manera conjunta en Estados Unidos, Canadá y México.

La televisión cubana mantiene así su tradición de acercar a la audiencia nacional los principales eventos deportivos internacionales.

Tomado de Cubadebate