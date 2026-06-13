Televisión Avileña

Juntos Desde Nuestra Esencia

Deporte Destacada

Tele Rebelde transmitirá en vivo fase de grupos y eliminatorias del Mundial 2026

PorTelecentro Provincial Ciego de Ávila

Jun 13, 2026

La Dirección del Canal Tele Rebelde informó este sábado que a partir de hoy transmitirá en vivo una selección de los mejores juegos de la fase de grupos y todos los partidos de la etapa de eliminatoria directa del Mundial de Fútbol 2026, con retransmisión diaria.

La cobertura arranca este mismo sábado con el partido entre Brasil y Marruecos. El encuentro comenzará a las 6:00 p.m., hora de Cuba.

Todos los duelos transmitidos en vivo tendrán además una retransmisión diaria, según precisó el canal.

La programación incluirá una selección de los encuentros más destacados de la primera ronda del torneo.

A partir de los octavos de final, Tele Rebelde ofrecerá todos los partidos de la eliminatoria directa en vivo.

El Mundial 2026 se celebra de manera conjunta en Estados Unidos, Canadá y México.

La televisión cubana mantiene así su tradición de acercar a la audiencia nacional los principales eventos deportivos internacionales.

Tomado de Cubadebate

Por Telecentro Provincial Ciego de Ávila

Entrada relacionada

Cuba Destacada

Rechaza CUPET las sanciones anunciadas por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos

Jun 13, 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Cuba Destacada

¿Podrían Cuba y Estados Unidos colaborar sobre la base del respeto mutuo para beneficio de la Humanidad?

Jun 13, 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Ciego de Ávila Cultura Destacada

La última vez que la risa se quedó en el patio

Jun 13, 2026 Mariesly Wong Morales

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

ESPECIALES

Deporte Destacada

Tele Rebelde transmitirá en vivo fase de grupos y eliminatorias del Mundial 2026

13 de junio de 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Cuba Destacada

Rechaza CUPET las sanciones anunciadas por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos

13 de junio de 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Medio Ambiente

Retorna el Niño «diabólico» del clima

13 de junio de 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Cuba Destacada

¿Podrían Cuba y Estados Unidos colaborar sobre la base del respeto mutuo para beneficio de la Humanidad?

13 de junio de 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila