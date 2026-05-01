Trabajadores de Ciego de Ávila marchan por la Patria y denuncian el bloqueo (Cobertura Especial)

Los trabajadores y el pueblo en general de Ciego de Ávila salieron hoy a las calles para reafirmar su vocación revolucionaria y su rechazo al bloqueo económico impuesto por Estados Unidos, en el marco del Día Internacional de los Trabajadores.

Bajo un clima de resistencia y unidad, los manifestantes advirtieron que, frente a las amenazas permanentes, la asfixia económica y el «criminal bloqueo» que busca doblegar al país, la respuesta es «más resistencia, más conciencia y más unidad».

Cada paso en la marcha, subrayaron, constituye un acto de dignidad; cada bandera, un reclamo de justicia; y cada voz, una demostración de que el pueblo no se rinde.

«No esperamos un mañana incierto: hoy, con el corazón en alto, construimos la soberanía frente al cerco», expresaron los participantes, quienes hicieron hincapié en que la determinación de existir, crear y vencer es la respuesta digna ante la adversidad.

Los asistentes concluyeron con un mensaje dirigido a quienes intentan asfixiar a la isla: «La patria no se negocia: se defiende con trabajo, solidaridad y la certeza de que ningún bloqueo detendrá la voluntad de un pueblo libre».

Primero de Enero reafirma defensa de la Patria en Día del Proletariado Mundial

El pueblo del municipio Primero de Enero celebró el Día Internacional del Proletariado Mundial con un desfile por la principal arteria de la localidad, la calle que lleva el nombre de este territorio de Victorias, consciente de que la Patria se defiende.

La peregrinación culminó en la plaza central del poblado con un acto de reafirmación revolucionaria y el reconocimiento a los sindicatos que se destacaron por la ornamentación de los centros laborales y por las iniciativas exhibidas durante el desfile.

Entre los centros más sobresalientes resalta el Banco Popular de Ahorro, ocupante del tercer lugar en la emulación que, al calor de la efeméride, se materializa en Primero de Enero. También se destacan la unidad Alberto Montero y el centro César Escalante.

Educadores abren desfile del Primero de Mayo en Morón y exigen fin del bloqueo

Los 15 sindicatos de Morón se hacen presentes este Primero de Mayo, Día Mundial del Proletariado. La jornada tuvo un preludio emblemático: el sector de la Educación encabezó la marcha con sus banderas y carteles alusivos al vigor del magisterio y la formación de las nuevas generaciones, en reconocimiento a la destacada labor desplegada en los últimos 12 meses, en este municipio avileño.

Con pancartas, lemas, congas y vestuarios alegóricos a la bandera de la estrella solitaria, los educadores —acompañados por sus familiares y estudiantes— patentizaron su compromiso con la defensa de la Revolución y exigieron el cese del bloqueo impuesto por Estados Unidos.

Majagua celebra el Día Internacional del Proletariado y respalda la Revolución

Con entusiasmo, alegría y gran colorido, los trabajadores —junto a una representación del pueblo— se volcaron a las calles del municipio avileño de Majagua para protagonizar la marcha por el Día Internacional del Proletariado.

En el primer día de mayo, los majagüenses desfilaron con variadas iniciativas y propagandas alegóricas a la fecha, para demostrar que Cuba no se doblega ante amenazas, guerras mediáticas ni el bloqueo impuesto por Estados Unidos.

Hasta la Plaza 26 de Julio llegó la multitudinaria marcha, protagonizada por tres gigantescos bloques que incluyeron a los sindicalistas de 14 organismos de diferentes sectores de la producción y los servicios.

Desde la tribuna majagüense, las máximas autoridades políticas y gubernamentales del territorio, junto a las organizaciones de masas, fueron testigos de la alegría y el entusiasmo de los trabajadores, quienes reafirmaron su respaldo a la continuidad de la Revolución.

En el acto, encabezado por Denier Bertolis Pérez, primer secretario del Partido Comunista de Cuba (PCC) en el territorio, la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) reconoció a los sindicatos que se destacaron en la emulación proletaria. Obtuvo el galardón Comercio, la Gastronomía y los Servicios, seguido por las secciones sindicales de Salud, y Energía y Minas, respectivamente.

Durante la festividad, el pueblo disfrutó de las tradiciones más genuinas a través del talento artístico local, donde se patentizó la alegría y el fervor revolucionario de los majagüenses por la celebración del Día del Proletariado.

La ocasión fue propicia, además, para que la Empresa de Servicios Petroleros (EMSERPET) recibiera la condición de Vanguardia Nacional.