Televisión Avileña

Juntos Desde Nuestra Esencia

Ciego de Ávila Sociedad

Trabajo voluntario en Morón por aniversario de las luchas independentistas

PorYhosvany Jimenez Hernandez

Feb 23, 2026

En saludo al aniversario 131 del reinicio de las luchas por la independencia, en el municipio avileño de Morón se realizó una jornada de trabajo voluntario dirigida a la producción de alimentos.

La actividad tuvo como sede el organopónico La Victoria, y en ella participaron dirigentes de las organizaciones políticas y de masas, así como representantes de diversos colectivos laborales del territorio.

Entre las acciones efectuadas en esta jornada sobresalieron la chapea y la guataquea del área interior y exterior de los canteros, así como la recogida de desechos sólidos.

El organopónico La Victoria estaba prácticamente en desuso, pero con las acciones realizadas en esta jornada y las previstas en los próximos días, volverá a retomar su principal objetivo: producir hortalizas y vegetales para la población.

Los trabajos voluntarios efectuados en el municipio de Morón han permitido, además, la recuperación de los organopónicos El Carmen y Roberto Rodríguez, y el fomento de las plantaciones de plátano en la Unidad Básica de Producción Cooperativa El Uno de Patria.

       

Por Yhosvany Jimenez Hernandez

Entrada relacionada

Ciego de Ávila Sociedad

Continúan en crisis los servicios necrológicos de Ciego de Ávila

Feb 23, 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Ciego de Ávila Deporte Destacada

Celebran en Morón aniversario 65 de la creación del INDER (+Fotos)

Feb 23, 2026 Yhosvany Jimenez Hernandez
Ciego de Ávila Cultura Destacada

El espejismo del lejano oriente: ¿Conexión cultural o vacío local?

Feb 23, 2026 Arletty White Morales

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

ESPECIALES

Cuba

Cuba no agrede a nadie, pero defenderá con firmeza su soberanía e independencia

23 de febrero de 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Ciego de Ávila Sociedad

Continúan en crisis los servicios necrológicos de Ciego de Ávila

23 de febrero de 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Ciego de Ávila Deporte Destacada

Celebran en Morón aniversario 65 de la creación del INDER (+Fotos)

23 de febrero de 2026 Yhosvany Jimenez Hernandez
Ciego de Ávila Cultura Destacada

El espejismo del lejano oriente: ¿Conexión cultural o vacío local?

23 de febrero de 2026 Arletty White Morales