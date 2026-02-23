Trabajo voluntario en Morón por aniversario de las luchas independentistas

En saludo al aniversario 131 del reinicio de las luchas por la independencia, en el municipio avileño de Morón se realizó una jornada de trabajo voluntario dirigida a la producción de alimentos.

La actividad tuvo como sede el organopónico La Victoria, y en ella participaron dirigentes de las organizaciones políticas y de masas, así como representantes de diversos colectivos laborales del territorio.

Entre las acciones efectuadas en esta jornada sobresalieron la chapea y la guataquea del área interior y exterior de los canteros, así como la recogida de desechos sólidos.

El organopónico La Victoria estaba prácticamente en desuso, pero con las acciones realizadas en esta jornada y las previstas en los próximos días, volverá a retomar su principal objetivo: producir hortalizas y vegetales para la población.

Los trabajos voluntarios efectuados en el municipio de Morón han permitido, además, la recuperación de los organopónicos El Carmen y Roberto Rodríguez, y el fomento de las plantaciones de plátano en la Unidad Básica de Producción Cooperativa El Uno de Patria.