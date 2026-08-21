Trabajo y Seguridad Social en Ciego de Ávila: Protocolo para atender a personas en situación de vulnerabilidad

Identificar, caracterizar y brindar atención diferenciada a quienes más lo necesitan es el propósito del Sistema de Asistencia Social en la provincia de Ciego de Ávila, un proceso que se sustenta en la labor de los trabajadores sociales y en herramientas digitales, las cuales permiten actualizar permanentemente el mapa de vulnerabilidades.

Así lo explicó Ramón Cruz Vega, jefe del Departamento de Asistencia Social de la Dirección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, quien detalló que el concepto de vulnerabilidad social queda definido en el acuerdo 9152 del 2021 como “la condición que dificulta la capacidad del individuo, hogares o comunidades para enfrentar o superar amenazas naturales, económicas o sociales”.

Según precisó, la identificación de las personas en esa situación parte del trabajo sistemático de los trabajadores sociales, quienes poseen una caracterización actualizada de la población en cada circunscripción. “De ahí sale lo que es ya el vulnerable y salen las personas que tenemos en situación de vulnerabilidad”, afirmó.

Cruz Vega señaló que el país estableció ocho perfiles para el proceso de caracterización social, entre los cuales figuran beneficiarios de prestaciones monetarias, mujeres solas mayores de 60 años, hombres solos mayores de 65, embarazadas, niños menores de cinco años, adolescentes con bajo peso y talla, menores con enfermedades crónicas, y madres jefas de hogar con más de tres hijos.

El estudio de estos perfiles se realizó al cien por ciento en cada territorio, con el apoyo de Salud Pública y la Oficina del Registro de Consumidores, para garantizar que nadie quedara excluido. A partir de allí, se aplican criterios de elegibilidad que permiten “sacar el vulnerable del vulnerable”, mediante un programa digitalizado.

No obstante, el proceso no concluye. “Hay personas que salen de la vulnerabilidad, hay personas que fallecen y nosotros las vamos sacando del programa y se van incorporando otras que aparezcan en la comunidad”, explicó el funcionario.

Además, se implementa la plataforma Soberanía, disponible en los móviles de los trabajadores sociales, a través de la cual cualquier ciudadano que se sienta vulnerable puede solicitar atención. “En 30 días le hacemos la visita, le atendemos y le damos el resultado”, agregó.

Sobre el rol de los trabajadores sociales, Cruz Vega subrayó que consiste en “la visita constante a cada vulnerable y la atención al vulnerable, sus necesidades”, y recordó las palabras del Comandante en Jefe al calificarlos como “médicos del alma”.

En cuanto a la ayuda concreta, detalló que se otorgan prestaciones monetarias a quienes carecen de sustento económico y, también, se gestionan recursos como colchones o camas cuando la vivienda lo requiere. El proceso incluye la apertura de un expediente por el trabajador social, su revisión en la Comisión de Atención Social o trabajo comunitario, y la aprobación final en el municipio y el gobierno municipal.

Para quienes no pueden trabajar y no cuentan con familiares obligados, la prestación se mantiene “hasta que fallezca o logre salir de la vulnerabilidad”. En el caso de madres cuidadoras de hijos con discapacidad o enfermedades crónicas, existe un programa que les reconoce un pago equivalente a un salario, con derechos a vacaciones y retiro, “como si fuera un centro de trabajo”, hasta que el niño salga de esa condición o fallezca.

Con estas acciones, la provincia avanza en la consolidación de un sistema de protección social más ágil, humano y ajustado a las realidades de cada comunidad.

Tomado de Invasor