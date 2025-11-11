Televisión Avileña

Tribunal Supremo Popular señala juicio oral contra Alejandro Gil Fernández para mañana martes (+Video)

Nov 10, 2025

La Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal Supremo Popular informa que fue señalado el acto de juicio oral de la causa en la que aparece como acusado Alejandro Miguel Gil Fernández para mañana 11 de noviembre de 2025, a las 9.30 de la mañana.

Conforme a lo establecido en los artículos 153 de la Constitución de la República de Cuba y el 477.1 de la Ley del Proceso Penal, por razones de Seguridad Nacional asistirán al juicio las partes y las personas autorizadas por el tribunal.

En cumplimiento del debido proceso, los abogados y el acusado han tenido acceso al expediente y a las conclusiones provisionales de la Fiscalía, y entregaron las conclusiones de la Defensa.

TRIBUNAL SUPREMO POPULAR
10 de noviembre de 2025

Tomado de Cubadebate

 

