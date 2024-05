Trump lidera encuestas en cinco de seis estados claves, Gaza y la economía pasan factura a Biden

El expresidente estadounidense Donald Trump (2017-2021), actualmente en medio de un juicio, ganaría las elecciones en cinco de los seis estados claves que podrían definir la presidencia el próximo 5 de noviembre, según varias encuestas cuyos resultados han sido publicados por The New York Times este lunes.

La reputación del presidente Joe Biden sigue en su nivel más bajo debido al anhelo de cambio, el descontento por la economía y la guerra en Gaza, según el rotativo.

Las encuestas realizadas del 28 de abril al 9 de mayo por The New York Times, Siena College y The Philadelphia Inquirer con una muestra de 4 000 personas, muestran que el presidente demócrata está perdiendo apoyo, sobre todo entre los votantes jóvenes, negros e hispanos, gran parte de la base de su electorado.

Mientras, el republicano Trump está por delante en cinco de seis estados claves: Michigan, Arizona, Nevada, Georgia y Pensilvania. En los estados bisagra (que por lo ajustado de sus resultados podrían definir la presidencia), Biden solo ganaría Wisconsin.

La encuesta, afirma el diario, revela una insatisfacción generalizada con el estado del país y serias dudas sobre la capacidad de Biden para lograr mejoras importantes en la vida estadounidense.

Por ejemplo, casi el 70% de los votantes dice que los sistemas políticos y económicos del país necesitan cambios importantes o, incluso, derribarlos por completo.

Las encuestas sugieren que la fuerza de Trump entre los votantes jóvenes y no blancos ha alterado al menos temporalmente el mapa electoral, con el magnate republicano alcanzando una ventaja significativa en Arizona, Georgia y Nevada.

Aun así, el expresidente tendrá que sortear varios escollos, entre ellos el aborto, que es “una de sus mayores vulnerabilidades”, señala el NYT.

En ese punto de la encuesta, el 64% de los votantes en los estados disputados dijeron que el aborto debería ser siempre o en su mayor parte legal, entre ellos el 44% de quienes se declaran partidarios de Trump.

Para Biden, el principal desafío es el genocidio en Gaza y el apoyo incondicional que Estados Unidos ha dado a Israel hasta ahora.

Alrededor del 13% de los votantes que dicen haber votado por Biden la última vez afirman ahora que no lo harán nuevamente por la política exterior del mandatario o por la situación en el enclave palestino.

Exabogado Michael Cohen declara que conspiró con Trump para suprimir historias negativas Michael Cohen, exabogado de Donald Trump, afirmó este lunes que conspiró con el candidato presidencial republicano y un editor de tabloides para suprimir historias negativas que podrían dañar su campaña en 2016. Cohen, otrora uno de los lugartenientes más leales de Trump, es el testigo estrella de la Fiscalía mientras el juicio por la ocultación ilegal de pagos a cambio de silencio a una estrella porno entra en su quinta semana en el tribunal penal del estado de Nueva York, en Manhattan. El pago de 130 000 dólares de Cohen a Stormy Daniels antes de los comicios, destinado a evitar que hablara en público sobre un encuentro sexual que asegura haber tenido con Trump en 2006, está en el centro del caso. Durante casi una década, Cohen, de 57 años, trabajó como ejecutivo y abogado para la compañía de Trump y en una ocasión dijo que recibiría una bala por el expresidente republicano, que intentará derrotar al demócrata Joe Biden en las elecciones del 5 de noviembre y volver a la Casa Blanca. Cohen dijo que en una reunión celebrada en 2015 en la Torre Trump junto al líder republicano y David Pecker, entonces editor del National Enquirer, se habló del uso del tabloide para impulsar la candidatura y atacar a sus rivales. Trump dijo a Pecker que avisara a Cohen si se enteraba de historias negativas que pudieran surgir, continuó el abogado. Los tres hombres acordaron que Pecker trataría de suprimir cualquier historia de ese tipo, agregó. Asimismo, Cohen afirmó que cuando Trump se estaba preparando para anunciar su campaña presidencial, el líder republicano le dijo que habría “un montón de mujeres denunciando”. Pecker testificó previamente que mató una historia sobre una supuesta aventura para ayudar a la candidatura presidencial de Trump, después de pagar a la exmodelo de Playboy Karen McDougal por los derechos exclusivos de su relato. Los fiscales aseguran que el pago a Daniels fue parte de una trama entre Trump, Cohen y Pecker para pagar a personas con historias potencialmente negativas sobre el líder republicano, en violación de las leyes de financiamiento de campaña. Trump está acusado de ocultar el pago a Daniels reembolsando a Cohen unos honorarios legales falsos que se incluyeron en la inmobiliaria de Trump. Los fiscales alegan que los registros comerciales alterados encubrieron violaciones de las leyes electorales y fiscales que elevan los 34 cargos punibles con hasta cuatro años de prisión. (Con información de EFE y Reuters)