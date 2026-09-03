Unica organiza el curso 2026-2027 con énfasis en la descentralización y el aprendizaje autogestionado

Ciego de Avila; Invasor

La Universidad de Ciego de Ávila Máximo Gómez Báez estableció las principales indicaciones para el proceso de formación de pregrado, que mantiene las modalidades semipresencial y a distancia según el lugar de residencia de los estudiantes

La Universidad de Ciego de Ávila Máximo Gómez Báez (Unica) informó, este martes, a su comunidad universitaria las principales adecuaciones para el proceso de formación de pregrado durante el curso académico 2026-2027, organizado a partir de mantener la descentralización de los recursos humanos, según su lugar de residencia, por indicación del ministro de Educación Superior, Walter Baluja García.

Según explicó la institución, el curso mantendrá, esencialmente, la organización académica del período anterior, en las modalidades semipresencial y a distancia, con etapas de presencialidad para los estudiantes del curso diurno (CD), coordinadas con los territorios.

Los estudiantes del CD residentes en el municipio cabecera, recibirán encuentros presenciales dos días a la semana en la sede central Manuel Ascunce Domenech, distribuidos en dos bloques: uno para las facultades de Informática y Ciencias Exactas, Ciencias Económicas y Empresariales, Ciencias Sociales y Humanísticas, y Ciencias Técnicas (lunes y martes); y otro para las facultades de Ciencias Pedagógicas, Ciencias Agropecuarias, y Cultura Física y Deporte (miércoles y jueves). Los tres días restantes se dedicarán a la autogestión del conocimiento.

Los estudiantes de otros municipios recibirán su atención en los Centros y Facultades Universitarios Municipales (CUM, FUM, respectivamente) y entidades laborales de sus territorios, sin trasladarse a la sede central, salvo para las concentraciones programadas por años académicos.

Durante septiembre, se desarrollará el proceso de familiarización con la Educación Superior y los cursos propedéuticos —Aprender a aprender, nivelación de inglés y uso de entornos virtuales e Inteligencia Artificial— antes de las concentraciones de octubre. La residencia estudiantil (beca) no abrirá en ese mes; su apertura será progresiva a partir de octubre.

Las concentraciones presenciales con apertura de beca quedaron organizadas por años: los estudiantes de primer año se concentrarán en la sede central tres semanas en octubre, diciembre, marzo y mayo (12 semanas en total); los de segundo y tercero, dos semanas cada dos meses (noviembre, enero y abril); y los de cuarto año, una semana cada dos meses, dedicada especialmente a la ubicación laboral, la certificación de inglés y la preparación del ejercicio de culminación de estudios.

Para el Curso por Encuentros se retomarán los encuentros presenciales cada quince días, y en la Educación a Distancia se mantendrá un encuentro presencial mensual. La institución recordó que, en todas las modalidades, es responsabilidad del estudiante comunicarse y evaluarse en cada asignatura según sus condiciones.

La nota, firmada por la vicerrectora docente Raidy Teidy Rojas Angel Bello y la directora de Formación de Pregrado, Sayly de la Caridad Rodríguez Santana, cierra con un llamado a la comunidad universitaria a partir de una frase de José Martí: “Haga cada uno su parte del deber y nada podrá vencernos”.

Tomado de Invasor