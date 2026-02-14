UNICA transita a la semipresencialidad y reorganiza el curso académico 2025-2026

La Universidad de Ciego de Ávila Máximo Gómez Báez (Unica) informó a su comunidad universitaria las adecuaciones al proceso de formación de pregrado que entraron en vigor a partir del 9 de febrero de 2026, en cumplimiento de las indicaciones del ministro de Educación Superior, Dr. C. Walter Baluja García, ante la situación actual del país.

Según comunicó la Dr. C. Raidy Teidy Rojas Angel Bello, vicerrectora docente de la Unica, el proceso docente en el curso diurno se desarrollará en la modalidad semipresencial y virtual, continuando la enseñanza mediante guías de estudio, materiales docentes, bibliografía disponible y la plataforma Moodle como herramientas fundamentales.

“Vamos a utilizar el Google Meet para conferencias online y hemos convenido con los telecentros y emisoras de radio de cada territorio espacios para orientar actividades docentes a los estudiantes”, explicó la vicerrectora docente, destacando la diversificación de medios para garantizar el acceso a la formación.

La reorganización contempla el uso estratégico de los Centros Universitarios Municipales (CUM) y Filiales Universitarias Municipales (FUM) para la entrega de materiales de apoyo a la docencia, mientras que la sede Manuel Ascunce Domenech funcionará como espacio para encuentros presenciales previamente planificados con las facultades.

En cuanto a las prácticas laborales, estas se planificarán en unidades docentes cercanas a la residencia de cada estudiante, manteniendo las actividades en instalaciones pertinentes y las tareas de impacto convocadas por los organismos del territorio. “Todas las actividades presenciales se trasladan para la sede Manuel Ascunce Domenech con previa coordinación”, precisó Rojas Angel Bello.

Para los estudiantes de años terminales, se fortalecerá la preparación para las predefensas y defensas de los ejercicios de culminación mediante sesiones de trabajo con tutores, planificación de tutorías según los diferentes tipos de culminación y horarios de consulta virtuales y presenciales que garanticen la atención diferenciada.

La UNICA también determinará los estudiantes que, por su destacada trayectoria integral y excelente desempeño avalado por calificaciones, práctica laboral y resultados en actividad científica extracurricular, serán eximidos de realizar el ejercicio de culminación de estudios, tanto en el curso diurno como por encuentros.

Entre las medidas curriculares, se realizarán ajustes no significativos en las asignaturas, se evaluará el traslado de contenidos no precedentes al siguiente semestre y se organizarán convocatorias excepcionales de exámenes de suficiencia para evaluar los contenidos asimilados de forma independiente.

Además, se reajustarán las evaluaciones sistemáticas y parciales, “dejando las imprescindibles, de forma que se distribuyan racionalmente en lo que queda del período académico”.

La preparación en idioma inglés se mantiene para estudiantes de 3er. y 4to. año a través del trabajo diferenciado con tutores, mientras que los exámenes de certificación se ofertarán únicamente a estudiantes del último y el penúltimo año académico como requisito de graduación.

Se continuará con el proceso de preparación para la evaluación externa a las carreras de Contabilidad y Finanzas, Ingeniería en Procesos Agroindustriales y Licenciatura en Educación Primaria de manera presencial durante el mes de noviembre venidero.

El ministro de Educación Superior, Walter Baluja García, explicó en el espacio Mesa redonda que el sistema universitario cubano se transforma hacia la semipresencialidad, adecuándose a cada carrera, universidad y territorio.

“No va a ser posible seguir aplicando o utilizando las Tecnologías de la Informática y las Comunicaciones (TIC) de la manera en que lo hicimos, por ejemplo, en el período de la Covid-19, debido a la situación energética, aunque se mantendrán como complemento”, precisó el ministro.

Baluja García garantizó que se adaptarán los procesos para que todos los estudiantes en etapa de culminación puedan terminar sus estudios, anunciando además la reorganización del proceso de ingreso a la Educación Superior.

La vicerrectora docente de la UNICA concluyó sus declaraciones con una reflexión del apóstol José Martí: “Haga cada uno su parte del deber y nada podrá vencernos”, exhortando a la comunidad universitaria a mantener el compromiso con la formación académica en las actuales circunstancias.

Cada facultad de la UNICA es responsable de ajustar estas indicaciones generales a su contexto y particularidades, informando periódicamente a la vicerrectoría docente sobre los avances en la implementación de las medidas. La universidad mantendrá una actualización constante e indicaciones oportunas a través de sus canales oficiales.

Tomado de Invasor