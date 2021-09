Vacunación antiCovid-19 de niños en Cuba similar a campaña antipolio

La vacunación antiCovid-19 en las edades pediátricas en Cuba tendrá un diseño similar a la campaña de inmunización que se aplica en este país desde hace 59 años, anunciaron hoy autoridades científicas.

«Sobre la inmunización en edades pediátricas, se explicó en reunión ayer con el presidente Miguel Díaz-Canel que se realizará en formato de campaña de vacunación (como la antipolio), por lo que será intensiva, con muchas personas vacunadas en poco tiempo», explicó en Twitter el Instituto Finlay de Vacunas de la nación antillana (IFV).

La víspera, en reunión entre científicos y autoridades del Ministerio de Salud Pública con el grupo temporal de trabajo para el enfrentamiento a la pandemia, encabezado por el mandatario, se detalló que prevén inmunizar con Soberana 02 a los pequeños de 12 a 18 años a partir del próximo día 5 y hasta igual jornada de noviembre.

Y del 15 de septiembre al 15 de noviembre, también con Soberana 02, se vacunarán las niñas y niños de dos a 11 años.

Además, del 3 de septiembre al 4 de octubre los estudiantes de grado 12, del tercer año de la enseñanza técnico-profesional y del último año de formación pedagógica recibirán Abdala, la otra vacuna cubana con autorizo de uso de emergencias y diseñada por el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología.

El objetivo de Cuba es que en septiembre toda la población vacunable contra la Covid-19 estará dentro de los esquemas de inmunización y tendrá al menos una dosis.

Para noviembre el 92,6 por ciento de los habitantes ya habrá recibido las tres inyecciones, incluidos niñas, niños, adolescentes y jóvenes de dos hasta los 18 años, 11 meses y 30 días de edad.

En la presentación a la dirección del país sobre el avance de la vacunación en Cuba y el cronograma de vacunación, la Directora de Ciencia e Innovación del Minsap, Ileana Morales, señaló que este proceso ha sido autorizado por el Centro para el Control de Medicamentos y Equipos Médicos (Cecmed).

El IFV, líder del ensayo Soberana Pediatría, diseñó los inmunógenos Soberana 02 y Soberana Plus que se aplican actualmente en un estudio clínico a 350 niños de La Habana de entre tres y 18 años de edad.

Dicho esquema (dos dosis de Soberana 02 en intervalo de 28 días más una de Soberana Plus al día 56) ya demostró un 91, 2 por ciento de eficacia contra la enfermedad sintomática en su análisis fase III.

Sobre los resultados preliminares en los pequeños, el director del IFV. Vicente Véres, resaltó recientemente que en los adolescentes casi el 93 por ciento solamente con dos dosis de Soberana 02, respondieron de manera importante, y solo el siete por ciento se quedaron por debajo de los niveles de anticuerpo esperados. En cuanto a los niños de tres a 11 años, menos del uno por ciento no respondió, «y eso es muy buena noticia», dijo.

Comentó que el esquema de vacunación para la población pediátrica podría comenzar desde los dos años y ya el IFV entregó al Cecmed la solicitud para extender la vacunación a partir de esa edad.

«En septiembre estarán disponibles los aproximadamente 4.2 millones de dosis que se necesitan para inmunizar a ese grupo», informó Vérez.