Vuelven los Yoyo para cantarle a Teresita Fernández

Los amantes de la música que formara parte de añejos programas infantiles como Tía Tata cuenta cuentos, tienen a su disposición, desde este 5 de abril, una recreación contemporánea gracias a la Empresa de Grabaciones y Ediciones Musicales, EGREM.

Cinco músicos fanáticos de aquel combo de marionetas inmortalizado bajo el nombre de Los Yoyo, y amantes de la obra de Teresita Fernández, se unen para mostrar a otros infantes el poder de la música.

Venidos de Titirelandia, deciden hacer un concierto, donde además del célebre Vinagrito, interpretan icónicos temas de su autora como Tía Jutía, Dame la Mano y Tin Tin la lluvia, todos defendidos en épocas anteriores por otros destacados artistas.

En exclusiva a la ACN, el dueño de la idea y productor ejecutivo, Hjandy Cantero, dijo que el proyecto nació en 2016 y forma parte de un grupo de proyectos audiovisuales de animación creado por él dentro del sello discográfico, denominado ANIMA EGREM.

Nuestra premisa es revitalizar el catálogo editorial, que cuenta con más de 10 mil obras, y buscar por todos los medios que tales creaciones vuelvan al mercado con otro empaque, en otro formato, destacó.

La animación audiovisual está enfocada hacia el público infanto-juvenil, aunque el destinatario depende del gusto por la buena música; como ha sucedido con los videoclips animados de Bonito y Sabroso, interpretado por Benny Moré, y Un nombre de mujer (Ofelia) a cargo de Los Zafiros, entre otros.

Quisimos hacer además un homenaje a Los Yoyo, y nos dimos cuenta que no poseíamos obras de las que ellos interpretaban, ya que todo aquel repertorio fue registrado en y para la TV; pero aun así queríamos hacerlo, explicó.

Muchos registros, perfectamente catalogados, aparecieron en cambio bajo la autoría de Teresita Fernández; Así que el resultado fue un doble homenaje, porque los ejecutantes son títeres que recuerdan al combo, pero la obra es de la excelsa creadora.

Las investigaciones del musicólogo y productor arrojaron una sombra, salvada también en El Regreso de los Yoyo: la relación conflictual entre Teresita y Celia Torriente –creadora junto a Enriqueta Almanza de las partituras defendidas por los títeres originales.

Buscamos desde el punto de vista de concepto y espiritual una especie de reconciliación entre ellas, en franco beneficio para los niños. Por eso decidimos que no serían réplicas de los diseños originales, sino otros títeres que le rendirían homenaje, enfatizó.

Todas las voces son niños estudiantes de la escuela Alejandro García Caturla, bajo la dirección de Carmen Rosa López, y el trabajo de atrezzo corrió a cargo de Mario Pedroso, Yurai Pita, Nelson Laguna y Raquel Quintero.

Expertos manipuladores o titiriteros como Celma Corella, Eliecer Londres, Milene Carmona y Yosniel Ray completan este grupo de artistas, que no solo consiguieron revivir uno de los momentos más paradigmáticos del imaginario infantil, sino además traerlos al siglo XXI.

Estos nuevos Yoyo, agregó Cantero, se parecen a su tiempo incluso desde el vestuario, y sus caracterizaciones se corresponden con una banda de pop-rock, destacándose Taleb, que además de gustarle el granizado como cualquier niña, siempre quiso ser DJ.

Lo que van a ver es las ganas, el deseo y el empeño que pusimos todos, desde Luis Alberto Díaz en la dirección, edición y postproducción, hasta Juan Ramón Mendieta (Sr.Báez) y Luis Gallard, que realizaron un trabajo impecable de producción musical donde se combinan secuencias programadas con instrumentos en vivo, resaltó.

Hjandy Cantero invitó a todos los padres a buscar El Regreso de los Yoyo en el canal oficial de YouTube de la más antigua casa discográfica cubana, EGREM MÚSICA, y ofrecérselo a los pequeños de casa como homenaje colectivo a su disciplina y comprensión en plena pandemia de la COVID-19.