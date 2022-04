Yamila: “Una maestra que escribe”

A veces la vida es un acierto y desacierto, lleno de oportunidades, ventajas y desventajas que el ser humano vive, aprende y reflexiona de ellas , para bien o para mal. En ocasiones dentro de ti hay vocación, esa que no se aprende que nace desde lo más dentro de nuestro ser. Algo similar a estos andares de la vida le ocurrió a Yamila Ferrá Gómez profesora del Instituto politécnico Félix Varela del municipio avileño de Morón, quien disfruta dos pasiones la Primera enseñar y transmitir valores a las nuevas generaciones desde la Pedagogía y la Segunda escribir poemas, cuentos y novelas para diferentes grupos etarios de la sociedad. Esta última pasión de Ferrá Gómez era algo que llevaba dentro como un duende que un día se despertó y dejó de soñar, para crear eincitar el interés de sus amigos, colegas y familiares mediante sus historias y personajes icónicos a través de sus escritos, que al inicio era un pasatiempo, pero ese pasatiempo llegó a convertirse en realidad al concretar de manera acertada con el Centro Provincial del Libro y la Literatura en Ciego de Ávila, en el lanzamiento de su Primer libro de poesía infantil “Las Palabras son Naufragios” por la editorial Ediciones Ávila hace poco menos de tres meses. Sin predios avisos este periodista contacto vía telefónica a la poeta para dialogar un poco sobre este resultado trascendental en su carrera y ella con toda la humildad, sencillez y personalidad que la definen, acepto de inmediato una entrevista en su Segunda casa el Politécnico Félix Varela donde labora actualmente. Eran las Ocho y treinta minutos de la mañana cuando la brisa nos envolvía en su manto fresco y puro. En la biblioteca del centro educativo el lente de la cámara fue testigo de una historia hermosa. Así sucedió todo. Eres una pedagoga con varios años de experiencia en este sector e incluso has transitado por varias enseñanzas, ¿Pero… Cuándo te distes cuentas que te gustaba escribir cuentos y poesías? Los inicios míos se remontan a mi adolescencia cuando escribía mis primeros versos con el entusiasmo de una de las personas más importantes en mi vida mi padre, principal impulsor de mi poesía, desafortunadamente no pudo estar físicamente pero sí estuvo de pensamiento en la publicación de mi primer libroinédito Las Palabras son Naufragios. ¿Quésignificó para ti Las Palabras son Naufragios? Las Palabras son Naufragios viene siendo como un hijo que lleva muchos años formándose, es un hijo que tiene mucho de amor, es un libro de amor, de confluencias, homenajes, es un resultado de un trabajo que me ha llevado toda la vida hacer. ¿En qué te basas fundamentalmente a la hora de desarrollar estas historias que tanto gustan a los lectores? La vida, esa vida que hay que llenarla de poesía, es algo que yo pongo en este libro, el trabajo, lo que uno hace a mi me complace mucho, yo no soy profesora porque es un trabajo sino porque lo amo y de allí saco incontables historias y un arsenal de metáforas e imágenes que dan los propios jóvenes y que da ese andar con ellos, me encanta rodearme de jóvenes por eso mis espacios ya sea en tertulias, encuentro de conocimientos, proyectos comunitarios, ellos son los protagonistas y me complace muchísimo disfrutar de esa frescura, esa rebeldía que ellos tienen. En el mes de marzo del 2020 Cuba se enfrentó a una enfermedad desconocida como es aún la Covid/19, donde se tomaron alternativas para que los educandos no se le viera afectado el proceso de enseñanza –aprendizaje…¿Cómo surge la idea de crear un grupo de Whassap para los estudiantes? En aquel entonces no sabíamos que era el nuevo coronavirus, había mucho miedo y tenía que hacer algo decía por dentro de mi interior, porque si me desprendo de mis alumnos voy a morir y la idea fue hacer un grupo de whassap e inmediatamente comencé a dar clases, la primera duró treinta minutos fue de la Ortodoxia, y a partir de allí las clases se hicieron diarias, luego comencé a investigar y adentrarme en el mundo de la investigación científica, porque el maestro que no investigue no está bien con su profesión. Debo de admitir que fue una experiencia mágica, a pesar de la tristeza llevamos esperanza a esos jóvenes en solo una hora que duraba el repaso, hablábamos de tantas cosas, no solo de historia, también de la familia, del cuidado de los ancianos y de la violencia que se estaba generando en el seno familiar. ¿Eres una Maestra que escribe? Sí, soy una maestra que escribe y siempre lo seré, y las dos cosas van unidas, la pedagogía y la poesía, porque yo creo que si se divorcian dejo de ser yo, y eso es lo que precisamente me hace enfrentar la vida con nuevas ópticas y trazarme metas cada vez superiores, llevarle a mis alumnos un mundo que ellos a veces desconocen.

Navegación de entradas