Yordan Manduley: ¡Luces, cámara, acción!

A pocos días del inicio del Preolímpico de béisbol de las Américas, la Televisión Avileña publica una entrevista a Yordan Manduley, uno de los paracortos de la selección cubana.

Yordan Manduley cuenta su historia y parece que lee el guion del protagonista de una película animada de Disney, de esas que enseñan a los niños que con sudor y perseverancia se alcanzan las metas propuestas por difíciles que parezcan. A modo de tráiler, esta es la trama:

«Soy del municipio Cacocú, del central Antonio Maceo, de un barrio un poco apartado. Me gustó desde niño la pelota, pero fue a la edad de 10 u 11 años que entré a una academia, de la mano del profesor Héctor Salomón. El béisbol lo es todo. Es lo que he hecho mi vida entera. Ser de allá y haber logrado llegar al equipo Cuba y jugar en ligas profesionales es algo bien lindo y grande. El esfuerzo y sacrificio no han sido en vano.»

En las primeras secuencias de este filme, Manduley recuerda su épica LI Serie Nacional. Promedió 351 a la ofensiva, pegó 130 inalcanzables y, además, lució a la defensa, lo cual le valió el «Guante de Oro»:

«Es la mejor serie que he tenido, la que me llevó a integrar el equipo Cuba. Antes tuve otras dos series muy buenas, bateando por encima de 300 y estando entre los mejores campocortos defensivos; pero ninguna como esta. Fue un gran año en mi trayectoria. No obstante, al otro me dejan fuera de la selección que fue al Clásico, sí estuve en todos los topes y en la gira por Asia; pero quedé en la reserva desgraciadamente».

Tal aventura basada en hechos reales es una amalgama de ponches y jonrones. Esto concuerda con la participación del holguinero en el IV Clásico Mundial de la disciplina: «Tuve la oportunidad de estar en ese equipo nacional, aunque no jugué mucho. Siempre es satisfactorio asistir a un torneo tan importante al que todos quisieran ir».

Si bien el actor de esta cinta es de los más reconocidos, otros en el país le disputan con credenciales los papeles principales: «Mi rivalidad es conmigo mismo. Yo todos los días salgo al terreno a dar lo mejor de mí. Siempre intento superarme. Simplemente son compañeros de uno que juegan la misma posición. Somos enemigos en lo deportivo; pero en la vida personal es lo contrario》.

En flashback el 42 rememora sus conquistas en la arena internacional: «Acumulo una medalla de oro y otra de plata en Juegos Centroamericanos. Son los mejores resultados en los que he participado junto al bronce panamericano. Esta última medalla es la de más rango que tengo. Fue una linda experiencia, aunque no tuve casi oportunidad de jugar. Yorbis Borroto estuvo muy bien durante el torneo. Muy contento de haber hecho parte de ese equipo».

Una secuencia nos introduce a las hazañas de Manduley en la liga Can- Am (Canadiense-Americana) y nos revela un dato: primer pelotero de Holguín en jugar en una liga foránea. Con su equipo Capitales de Québec obtuvo el título de campeón en 2017 y en 2018 perdió en la final, ese año fue líder de los bateadores, según un reporte del periódico Ahora.

«Sumé años jugando en la liga canadiense. Esta vez no pude asistir por la situación provocada por la COVID-19. Siempre que juegas a nivel profesional te superas, aunque es una liga independiente tiene un nivel alto. Aprendes mucho y mejoras en varios aspectos. Lo aprendido en esas ligas trato de implementarlo en la nuestra. También doy consejos a los más jóvenes sobre ese béisbol. Siempre te favorecerá jugar a ese nivel», comenta al respecto.

En un giro inesperado, los planos posteriores visibilizan la actuación del elenco cubano en los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Cómo no cortaron estas escenas. «No fue un buen resultado. Nosotros, los partícipes, sabemos que no hicimos un buen trabajo. Necesitamos superarnos más, volvernos más profesionales. Jugar más exacto. No es menos cierto que el béisbol en el mundo ha elevado su nivel, ya jugamos contra profesionales. Necesitamos mejor preparación para ganar en eventos internacionales», expone Manduley.

Precisamente la película acaba con un momento trascendental: Manduley aterrizó en la Florida para disputar el Preolímpico, competencia trascendental para la novena cubana. No clasificar a la cita estival – Cuba es tricampeón en estos torneos y no ha faltado a ninguna edición oficial en este deporte- supondrá otra derrota por nocaut para el pasatiempo nacional: «Juegue o no estoy mentalizado en que Cuba gane, para incluirse en el evento más importante del deporte, las olimpiadas. Voy con Cuba, ese siempre será mi equipo».

Para una segunda entrega la expectativa queda muy alta, pues Yordan Manduley ha sido en tres ocasiones campeón nacional como refuerzo, una vez con Villa Clara y en dos oportunidades con Granma; pero «mi sueño es poder ganar un título con mi equipo Holguín antes de terminar mi carrera».

Continuará…

