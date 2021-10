Yosvany Ávalos, «un pícher guapo»

La nueva sensación del staff de lanzadores de los Tigres es Yosvany Ávalos. Un acápite discreto del equipo Ciego de Ávila en la más reciente Serie Nacional fue el picheo, entre los escasos nombres que sobresalieron figura el de este joven. En su campaña de novato tuvo que asumir la responsabilidad de ser uno de los principales relevistas, para no absolutizar, del conjunto provincial.

En la temporada pasada actuó en 28 juegos, con un balance de una victoria y dos derrotas, salvó siete. Los oponentes le batearon solo para .240 de average. Trabajó para 3.49 de efectividad. El aspecto negativo fue el descontrol. Por cada nueve entradas promedió 5.33 bases por bolas y otorgó 4.04 ponchetes. Todas estas estadísticas tomadas del sitio oficial del béisbol cubano.

Por su rendimiento, Ávalos de 22 años, fue el único pícher avileño que estuvo en la concentración en el Latinoamericano para asistir a la III Copa Mundial Sub- 23. En definitiva, no hizo el grado. Ahora lo vuelven a convocar, esta vez, con las miradas puestas en los Juegos Panamericanos Junior Cali- Valle 2021, a celebrarse del 25 de noviembre al cinco de diciembre en Colombia.

En exclusiva, el talentoso Yosvany Ávalos ofreció declaraciones a la Televisión Avileña sobre sus inicios en el béisbol cubano, la entrada a los Tigres, las metas en su carrera deportiva y más.

Vía Whatsapp, Ávalos respondió las interrogantes con rectas al centro y sostuvo una alta velocidad en la comunicación. Al comienzo reseñó que su historia en el deporte de las bolas y los strikes empezó a la temprana edad de seis años. «Mi primera participación en juegos pioneriles fue con ocho años y obtuve un buen resultado».

De sus mayores logros en categorías nóveles también habló: «En unos escolares quedamos campeones, en Granma. Los entrenadores fueron Gerty Febles y Michel Pino. En los juveniles obtuve dos medallas de plata, bajo la dirección de Dany Miranda».

― ¿Por qué pícher?

―Me desempeñé en varias posiciones, sobre todo jardinero y lanzador. Después de haber hecho las captaciones para la EIDE (Escuela de Iniciación Deportiva Escolar) se me acercaron para que entrara como lanzador porque había sido uno de los de más velocidad, así me convertí en lanzador.

En una publicación de SciELO Cuba —Biblioteca Científica Electrónica en Línea—, se hace referencia a que «la IBF (International Baseball Foundation) presenta un modelo de picheo donde plantean y exigen que las condiciones físicas ideales para un lanzador deben ser: una talla entre 185 y 190 cm., un peso entre 85,5 y 90,2 Kg. (…)». A esto obedeció la interrogante anterior, pues Yosvany Ávalos no está en los rangos de tales especificaciones.

Al respecto, respondió: «Nunca he temido a mi estatura (176 cm.), para nada. Me caracterizo por ser un pícher guapo que solo sale a hacer su trabajo».

Precisamente, en la 60 Serie Nacional demostró ese temple y una calidad que lo ubicó como una de las cartas importantes de Yorelvis Charles en el picheo. «Fue grande el peso y la confianza que depositaron los profesores. No fue un obstáculo para mí por ser novato, sino que me inspiró más y de ahí salieron los resultados. Siempre di lo mejor de mí».

― ¿Relevista o abridor?

―Sí me gustaría poder abrir en un futuro para los Tigres, pero si lo que hace falta es que releve ahí estaré.

Después de tres títulos nacionales, entre 2012 y 2016, el presente de Ciego de Ávila no es tan deslumbrante. En la anterior Serie no alcanzó a avanzar entre los ocho. «Solo tengo una cosa que decir, los Tigres han caído en varias ocasiones, pero esperen más de nosotros, que esas épocas van a volver», comentó.

― ¿Qué faltó para asistir al Mundial Sub-23?

―Según lo aclarado, no estaba en mi velocidad, con la que había salido en la Serie 60.

En el final de la entrevista señaló: «Mi objetivo es integrar el equipo Cuba y representar nuestro país». Por tanto, la preparación para los Juegos Panamericanos Junior «la enfrentaré con las mismas ganas que enfrenté la preselección pasada para el Mundial Sub- 23, y espero tener un mejor resultado».