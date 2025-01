Con el lema «Fortalecidos, Unidos y Productivos» se desarrolló la Asamblea de Balance 13 Congreso de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP) en el municipio avileño de Primero de Enero.

La del territorio violeteño es la tercera reunión que realiza el movimiento anapista de Ciego de Ávila, encuentro que contó con la presencia de Bárbara Guerra Pérez, miembro del buró del Partido en la provincia, Daimí Zamora Arteaga, primera secretaria en la localidad, de alcides Madrigal Álvarez, funcionario de la dirección Nacional de la UNAP y Yoan Carmona Lazo, presidente de la organización campesina, entre otros dirigentes.

«Iniciamos el proceso asambleario por el municipio Baraguá con resultados positivos, ese territorio ha tenido una estabilidad, fundamentalmente en los indicadores productivos. Desarrollamos ahora la de Primero de Enero, para concluir en Ciego de Ávila en el mes de febrero» expresó Yoan Carmona lazo, presidente de la ANAP provincial.

Carmona Lazo dijo además que, las principales intervenciones estuvieron centradas en el funcionamiento orgánico, de manera general. Así mismo acotó «La provincia ha estado marcada en esta etapa en el decrecimiento de asociados, elemento negativo que debemos tener como una prioridad de trabajo para el período próximo y de forma general en política de cuadros que, a pesar de que algunos lugares tienen la plantilla cubierta, tenemos que trabajar en la preparación».

Al referirse a la producción sentenció «Hemos tenido un año complejo pero se ha habido una respuesta y una demostración de que nuestro sector produce alrededor del 80%, hoy los indicadores productivos avanzan y con respecto a años anteriores hay un grupo de renglones con resultados positivos, en la contratación que, marcha al ciento por ciento, con posibilidades de acercarnos a lo establecido y arrancamos el año con la expectativa de que será un periodo superior aún cuando se avance. Se avecina una situación complicada en el orden internacional de los insumos pero se trazan estrategias con el ánimo de sobreponerse a las dificultades, esto nos dan la medida de que la escasez no es lo que va detenernos, debemos seguir produciendo.

En la Asamblea de Balance de Primero de Enero, se analizó además la importancia del uso de abonos orgánicos, la situación del delito, la aplicación de la bancarización y de proyectos de desarrollo local que apoyan la soberanía alimentaria.

Yudel Madrigal Vega, Director General de la Empresa Agropecuaria Arnaldo Ramírez, al referirse al compromiso que tienen los productores con el pueblo refirió «Nosotros tenemos un compromiso con los violeteños y los cubanos, en general y es para ahí donde debemos tirar las balas, las producciones debemos lograr que se dirijan al lugar que está establecido, porque si no somos disciplinados, no vamos a corregir nada, nuestro compromiso es la alimentación del pueblo, esa es tarea de todos los productores. Hoy tenemos que ser francotiradores, cuando se habla de combustible, hay que mandar para donde es más eficiente, porque si no es imposible cumplir el compromiso».

En el foro se eligió el comité municipal de la organización y su buró, encabezado por Norberto Pérez Gómez, quien fue ratificado de forma unánime, se aprobó la propuesta de candidatos a la asamblea provincial y al décimo tercer congreso.