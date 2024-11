Activa onda tropical en el Mar Caribe central

El servicio meteorológico cubano está muy atento a la futura evolución de una activa onda tropical que se desplaza por el Mar Caribe central.

En el seno de esta activa onda tropical se ha formado en la mañana de hoy una amplia zona de bajas presiones. Este sistema se moverá en los próximos días lentamente con un rumbo próximo al oeste sobre el Mar Caribe occidental, donde encontrará condiciones favorables, tanto atmosféricas como marinas, para una mejor organización y desarrollo, siendo alta la probabilidad de que se convierta en un ciclón tropical en un plazo de dos o tres días.

Los modelos numéricos de predicción meteorológica muestran varias soluciones sobre las trayectorias futuras de este posible ciclón tropical. Dado que aún no se ha formado un organismo ciclónico, y atendiendo a lo cambiante que es la atmosfera, no podemos prever con certeza las trayectorias ni las intensidades, por lo que no es posible afirmar, sin un ciclón formado, que nuestro territorio será afectado.

El Centro Nacional de Pronósticos del Instituto de Meteorología, mantiene y mantendrá una estrecha vigilancia sobre este organismo ciclónico informando, oportunamente, a la población y autoridades para facilitar la toma de decisiones.

Tomado de Invasor