Alain Román: «No podemos dejar morir el softbol masculino»

Históricamente Cuba ha sido una de las potencias en el Softbol masculino a nivel del continente y sobre todo de Centroamérica y el Caribe. Estos resultados decrecieron en el pasado ciclo y lanza las alarmas entre los seguidores de este popular deporte.

Después de que la selección nuestra ganara los Juegos Centroamericanos de Barranquilla 2018, consiguieron también excelentes resultados en los eventos posteriores. Los alumnos de Leonardo Cárdenas fueron 10mo en el Mundial de República Checa y 4tos en los Juegos Panamericanos de Lima, ambos certámenes efectuados en el 2019.

Llegó el parón de los certámenes internacionales debido a la COVID-19 y los cubanos regresaron en el 2022 con dos actuaciones que serán recordadas en años: bronce en el Panamericano de Argentina y 5to lugar en la Copa Mundial de Nueva Zelanda.

Lamentablemente las dos últimas participaciones han sido discretas, tanto en los centrocaribes de San Salvador, como en el Panamericano de Sincelejo, Colombia.

Alain Román, principal figura del pitcheo cubano en las dos últimas décadas, reflexionó sobre este mal momento que vive el equipo masculino del conocido deporte de la “bola blanda”.

“Yo mismo me hacía esa pregunta, ¿cómo Guatemala, Honduras, Colombia, Panamá por solo citar algunos han mejorado su nivel? Sencillo, juegan mucho, tienen Ligas donde participan atletas extranjeros, además tienen la posibilidad de asistir a varios eventos. Recuerdo cuando nos insertábamos en la Liga de Venezuela, esto nos permitía estar jugando a un buen nivel. Ahora mismo hace dos años no hay Nacional, además no enfrentamos a nadie y lo que tú no practicas no los desarrollas”.

Alain Román regresó este lunes a Guatemala para continuar su inserción en la Liga de este país centroamericano, que cuenta con uno de los torneos más fuertes del área. “La Liga comenzó en noviembre del pasado año, debe concluir en junio, como vez es un evento de larga duración. Nuestro equipo (Lanquetín) marcha en el primer lugar y aspiramos a llevarnos el título. El día 14 de febrero regresamos para jugar el Campeonato Nacional”.

El principal lanzador del softbol cubano dijo que se espera un Campeonato Nacional muy reñido, el mismo se efectuará del 16 al 25 de febrero en territorio avileño. “Ahora participarán 8 equipos, a nosotros mismos que somos los campeones nos faltarán algunos jugadores que han sido fundamentales en los últimos años, como son Reinier Vera que estará con Pinar del Río, así como los tuneros que siempre reforzaban a Ciego de Ávila”.

Román siempre vivirá para el softbol, a sus 46 años todavía sigue aportando a la selección nacional. “Los que amamos este deporte siempre nos enfocamos en lograr grandes cosas, duele ver cómo nos hemos quedado un poquito atrás. Siempre trataré de aportarle a mi provincia y sobre todo al país”.

Alain Román explicó el por qué resulta más difícil conseguir contratos en el sexo masculino, que en el femenino en este deporte. “El hecho de ser una disciplina olímpica hace que se jueguen más Ligas entre las mujeres, sobre todo de larga duración. Por ejemplo ahora tenemos a varias atletas en la Liga Mexicana, también han estado en Italia, que son eventos fuertes.

“En el caso de nosotros los contratos se hacen diferente, los dueños de los clubes solcitan la presencia del jugador. Además salvo en Guatemala la mayoría de los torneos son de corta duración y ahí se convoca a los mejores del mundo, que ya tienen un ranking por sus resultados en los eventos internacionales y por su participación en la ISC de Estados Unidos”.

Tomado de Cubasí