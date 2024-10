Apk VIAJANDO: ¿Podemos mejorar?

Independientemente de la desproporción entre la disponibilidad real de boletos en ferrocarril, ómnibus y catamarán y ferry (Isla de la Juventud) para viajes interprovinciales y las necesidades que presenta la población, la forma en que se comercializan los pasajes presenta no pocas oportunidades de mejora para que este proceso sea menos engorroso de lo que muchas veces es hoy.

– Insuficientes capacidades a la venta, situación que se agrava con la cantidad de capacidades que no se ponen a la venta, al estar sometidas a autorizaciones administrativas.

– Falta de información en las agencias, a partir de que las personas no tienen certeza de si ciertamente existen las capacidades que buscan o no.

– A pesar que desde un inicio se mantuvo el acceso digital de todas las personas a través de la Apk VIAJANDO a las capacidades que se venden en las agencias, con el objetivo de incentivar la informatización de la sociedad, la práctica ha demostrado que se vende en agencias aproximadamente el 50% de las capacidades, debido a diferentes causas que no se han modificado durante los últimos dos años.

– Incorporar para su comercialización a través de la Apk VIAJANDO, servicios de transportación de formas de gestión no estatal a precios concertados, que si bien son superiores a los estatales, constituyen una alternativa más. Todo lo anterior permitirá ampliar en algo la oferta.

– Separar cada día los momentos de oferta de las capacidades, comenzando a través de la APk VIAJANDO a las 6:30 AM con la oferta de todas las capacidades de larga distancia y luego a las 7:30 AM, las capacidades de corta distancia, y mantener la apertura de las capacidades del día para las agencias a las 8:30 AM como hasta ahora. Ello permitirá, fragmentar la demanda sobre el sistema y ofertar las capacidades de mayor concurrencia en el horario de mejor conectividad. Con ello, las personas que generalmente compran pasajes para rutas de menor demanda, tendrán menos congestión para adquirirlas.