Asamblea General de ONU pide fin de ocupación israelí en Palestina

A wide view of the General Assembly Hall as Philemon Yang (at podium and on screens); President of the seventy-ninth session of the United Nations General Assembly; addresses the resumed 10th Emergency Special Session of the General Assembly on “Illegal Israeli actions in occupied East Jerusalem and the rest of the Occupied Palestinian Territory”.

La Asamblea General de la ONU aprobó hoy una resolución que exige el fin de la ocupación israelí en los Territorios Palestinos Ocupados, un paso histórico que responde a la opinión de la Corte Internacional de Justicia. El texto, presentado por Palestina y copatrocinado por decenas de países, entre ellos Cuba, recibió 124 votos a favor, 14 en contra y 43 abstenciones. El proyecto califica de ilegal la presencia israelí y establece su salida en un plazo de doce meses. "La Asamblea General exige que Israel ponga fin sin demora a su presencia ilegal en el Territorio Palestino Ocupado, que constituye un hecho ilícito de carácter continuado que genera su responsabilidad internacional, y que lo haga a más tardar doce meses después de la aprobación de la presente resolución", considera el documento. A la par, reclama el cumplimiento sin dilación de las obligaciones jurídicas de Israel de acuerdo con el derecho internacional. La resolución exige además la devolución de las tierras, bienes inmuebles y activos confiscados desde el inicio de la ocupación en 1967, así como de todos los bienes y activos culturales arrebatados a los palestinos y sus instituciones. Aunque las decisiones del foro no son vinculantes, los proyectos aprobados ostentan un gran peso político al acoger el voto de todos los estados miembros de Naciones Unidas. Poco antes de su aprobación, el secretario general de la ONU, António Guterres, confirmó que cumpliría con todo lo establecido por el texto de ser aprobado por el foro de 193 países. Por su parte, el embajador palestino ante las Naciones Unidas, Riyad Mansour, consideró indispensable una resolución justa para alcanzar la paz en Medio Oriente. "Palestina es una parte importante de la historia universal y el pueblo palestino es parte integral de la humanidad. Ni nuestro país ni nuestro pueblo desaparecerán", recalcó. En julio de este año, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) pidió expresamente a los organismos y estados miembros "tomar medidas" contra la presencia israelí en Cisjordania y otros territorios ocupados. El máximo tribunal de Naciones Unidas exigió además "cesar inmediatamente todas las nuevas actividades de asentamiento" y recomendó a otros estados no reconocer la presencia ilegal de Israel en demarcaciones palestinas. "Las organizaciones internacionales, incluidas las Naciones Unidas, tienen la obligación de no reconocer como legal la situación derivada de la presencia ilegal del Estado de Israel en el territorio palestino ocupado", dijo además la Corte en una opinión consultiva. La CIJ instó a otros organismos de la ONU, como la Asamblea General y el Consejo de Seguridad, a considerar las modalidades precisas y las medidas adicionales necesarias para poner fin lo antes posible a esa presencia ilegal. Tomado de Prensa Latina