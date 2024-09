Asiste Díaz-Canel a Pleno Extraordinario del Partido en Sancti Spíritus

Como un proceso de enseñanza para los territorios fueron catalogadas durante el Pleno Extraordinario del Partido en esta provincia las visitas que desde enero del presente año encabeza el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, por todo el país.

Es esta la octava reunión que se lleva a cabo, desde que el pasado 6 de septiembre tuvo lugar la primera de ellas en Pinar del Río. El propósito esencial, como ya se ha definido, está encaminado a evaluar qué se ha hecho y qué falta por hacer en función de corregir distorsiones que impiden que Cuba avance en su desarrollo económico tanto como le sea posible.

De ahí la importancia concedida por Díaz-Canel al trabajo que aquí se está realizando por las diferentes estructuras del Partido, observando los problemas que tienen en el territorio y atendiéndolos. “Observar, buscar soluciones, trasladar inquietudes, es también trabajo del Partido”, consideró.

Y en ese camino de búsqueda de soluciones a los principales problemas del territorio, la primera secretaria del Comité Provincial, Deivy Pérez Martín, explicó sobre acciones y medidas que se han ido adoptando a partir de los señalamientos e indicaciones que han dejado las visitas de que han sido objeto cuatro municipios de la provincia: Cabaiguán, Jatibonico, Taguasco y Yaguajay.

Entre otros elementos, se refirió al cumplimiento de la política de cuadros y al completamiento de las estructuras de base del Partido, así como a la necesidad de concretar más acciones que permitan elevar la exigencia, el control y el acompañamiento a la Unión de Jóvenes Comunistas.

Al referirse al comportamiento de los principales indicadores económicos del territorio, aseguró que se ha logrado un sobrecumplimiento en la campaña de siembra de primavera de manera general, aunque hay municipios que muestran una situación deficiente.

En su informe, Pérez Martín hizo referencia también a la marcha del proceso de bancarización; el control de los precios; la relación entre actores estatales y no estatales de la economía, y la ejecución del Presupuesto del Estado.

Respecto a este último, ampliamente debatido por los miembros del Pleno, el Presidente Díaz-Canel insistió en la importancia de mantener un adecuado control sobre la evasión fiscal, lo cual no solo se logra con la imposición de -multas -aspecto en el cual mucho ha avanzado el territorio- sino que requiere de un trabajo sistemático para no quedar solo en la ofensiva de estos meses.

“La vida nos está demostrando que faltaba control sobre determinados problemas”, valoró, al tiempo que enfatizó en la necesidad de ordenar el funcionamiento de todas las formas de gestión de la economía, ya sean estatales o no estatales.

En el caso de estas últimas, dijo, tenemos que ser capaces de crear en ellas también estructuras de base, tanto del Partido como de la UJC, con crecimientos adecuados y una mayor vinculación política de esos trabajadores.

Al término de la reunión, el miembro del Buró Político y Secretario de Organización del Comité Central, Roberto Morales Ojeda, subrayó la necesidad de que los análisis que se realicen en los núcleos se parezcan a la realidad que viven sus colectivos laborales.

En particular sobre el trabajo que corresponde desempeñar al Partido, señaló que este no puede cumplir con “todas sus funciones si no logramos que las organizaciones de masa funcionen como poleas transmisoras de lo que sucede en la sociedad”.

Se avanza, pero necesitamos hacer más

Más allá de las particularidades que lógicamente distinguen a cada una de las provincias cubanas, son múltiples los desafíos comunes que todas tienen por delante. El debate suscitado en la tarde de este viernes durante el Pleno Extraordinario del Comité Provincial del Partido de Cienfuegos, es muestra fehaciente de ello, así como también lo han sido las ocho reuniones que con anterioridad se han realizado en otras provincias del país.

La imprescindible unidad; el perfeccionamiento de la labor político-ideológica; la implementación y el control de las Proyecciones del Gobierno para corregir distorsiones e impulsar la economía, así como la rectificación de desviaciones y tendencias negativas en la sociedad, conforman las prioridades de trabajo del Partido que se analizan en estos encuentros.

Dando respuesta a ellas, el primer secretario del Comité Provincial del Partido en Cienfuegos, Armando Carranza Valladares, aseguró que la política de cuadros, así como el funcionamiento de la organización partidista y sus diferentes estructuras han estado en el centro de atención del trabajo en estos meses.

Son aspectos en los cuales, dijo, aun cuando se ha avanzado, no se logran consolidar con la adecuada exigencia y control. “Se ha trabajado para fortalecer la cantera de cuadros de todos los municipios, pero no siempre ha sido suficiente”, valoró.

Al referirse a los resultados obtenidos en el orden económico-social, comentó acerca de las acciones que se han llevado a cabo en aspectos como la producción de alimentos, la campaña de siembra, el seguimiento a los diferentes programas sociales, el inicio del curso escolar, el delito y el proceso de bancarización, por el cual en algunos lugares se ha mostrado cierta resistencia.

Se avanza, reconoció, pero necesitamos hacer más, por eso este Pleno tiene entre sus retos más inmediatos “convertir en hechos palpables y resultados concretos todo lo que aquí analicemos”.

A cómo materializar esas acciones buscaron también dar respuestas los debates del encuentro, que tuvo como punto de partida las prioridades del trabajo político-ideológico trazadas en el territorio, en total correspondencia con las definidas a nivel nacional, pero sin dejar de tener en cuenta las particularidades de la provincia.

Fue la política de cuadros, uno de los asuntos más críticamente debatido por los asistentes al encuentro, quienes consideraron una prioridad de trabajo ese tema, a partir del cual se definen muchos otros y sus resultados. Con especial énfasis se insistió en la importancia que tiene la identificación y preparación de las reservas de cuadro, sin ver estas acciones como la urgencia por completar una plantilla, sino como la búsqueda de personas realmente preparadas para cumplir, con sentido de pertenencia y que sientan por el pueblo.

Al respecto, el Secretario de Organización del Comité Central del Partido, añadió que esas reservas deben distinguirse también por firmeza y compromiso revolucionario. La provincia tiene que avanzar más en el completamiento de las plantillas, señaló, para poder pasar ya al momento de evaluar realmente cómo se cumple la estrategia de la política de cuadros.

Finalmente, el Presidente Díaz-Canel convocó a los miembros del Pleno, y a través de ellos a toda la militancia cienfueguera, a trabajar con unidad, coherencia e inteligencia, en medio de los difíciles momentos que atraviesa el país.

Trabajando así, subrayó, es posible ir ordenando mejor las acciones y tener caminos diferentes para solucionar los problemas a que nos enfrentamos.

Tomado de Cubadebate