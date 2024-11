Bien representados industriales avileños

Lo que más vale y brilla del movimiento sindical en el sector industrial de la central provincia de Ciego de Ávila, participa en las sesiones finales de la III Conferencia Nacional del Sindicato de Trabajadores de Industrias, las cuales comenzaron ayer y concluirán hoy, en La Habana.

Ismany Hernández Sarduy, secretaria general del Buró Provincial de la organización y jefa de la delegación al cónclave, informó que la necesaria recuperación de niveles productivos y el fortalecimiento de la labor de las secciones sindicales, centra la atención en los debates.

Dijo que las limitaciones materiales y financieras obstaculizan el cumplimiento de los planes económicos, “pero hay ejemplos fehacientes, acotó, de que con iniciativas pueden lograrse mejores resultados en la producción de bienes y la prestación de servicios para mantener activa la industria ligera, siderúrgica, metal-mecánica, electrónica, química, del reciclaje e industrias locales”.

El más joven, con 25 años de edad, es el único delegado directo entre los avileños participantes en la cita y representa a los afiliados a la sección sindical de mantenimiento y maquinado, de la Empresa de Cepillos y Artículos Plásticos Juan Antonio Márquez, única de su tipo en el país productora de útiles para el hogar.

Él es Richard Yera Aguilar, miembro de las Brigadas Técnicas Juveniles con premios relevantes que le ha aportado soluciones al proceso fabril en la entidad conocida por Cepil.

“A pesar de las interrupciones operativas por déficit de energía eléctrica y los bajos niveles de materia prima de importación, potenciamos el vínculo con la entidad del reciclaje y los encadenamientos productivos con centros de otras provincias, lo cual nos posibilitó reanimar la producción de escobas plásticas, cumplir el plan de ventas del presente año, acercarnos a la materialización del plan anual de producción que cerró octubre al 97 por ciento y otros logros”, subrayó el innovador.

Para Ridalma Ríos Caminos, en representación de los afiliados de la Unidad Empresarial de Base (UEB) Muebles Lídex, “el sindicato tiene que exigir más por las soluciones a los planteamientos reiterados en las asambleas de afiliados relacionados con la necesidad del mejoramiento de las condiciones de trabajo, la calidad de los medios de protección personal, las piezas de repuesto, el transporte obrero, y el bajo salario escala, sobre todo, de operadores de equipos y costureras, inquietudes que volvieron a plantearse en el proceso de esta conferencia a todos los niveles”.

Precisamente, la remuneración es el tema más recurrente. Al respecto, Ismany Hernández Sarduy alegó que, a pesar no tener el sector industrial empresas con pérdidas económicas en el territorio avileño, en algunas entidades desaprovechan las ventajas de las normas jurídicas implementadas para descentralizar el sistema salarial, y no es beneficiada la totalidad de la fuerza laboral con las utilidades porque en algunos centros es muy bajo el fondo formado para ese fin o no tienen certificada la contabilidad.

“Otros asuntos que requieren de mayor prioridad es la aplicación de la ciencia y la innovación, es contraproducente en estos tiempos de carencias que en unidades con obsolescencia tecnológica no les den toda la atención a los innovadores, como también es vital resolver el problema de la insuficiente tramitación de condecoraciones para estimular a los mejores trabajadores”, expresó Luis Enrique Cruz Domínguez, de la Empresa Metal Mecánica Indalecio Montejo.

En tanto, Vladimir Peña Barban, de la UEB de Producciones de Aluminio (Proalum), consideró de impostergable el incremento de la labor de enfrentamiento al delito, las ilegalidades y la corrupción en los centros laborales.

El gran reto posterior al magno evento nacional del Sindicato de Industrias consiste en transformar su funcionamiento integral en los próximos cinco años, con vistas a enaltecer la labor de los que más aporten desde los puestos de trabajo al desarrollo económico y social del país, recuperar niveles de actividad productiva, incrementar las exportaciones y rescatar la cultura industrial, entre otras prioridades.

Tomado de Radio Surco