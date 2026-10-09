Canarias denuncia un bloqueo total que impide el envío de alimentos y medicamentos a Cuba en plena crisis por desabastecimiento de combustible en Cuba

El Gobierno de Canarias no puede enviar actualmente contenedores de alimentos y medicamentos a la comunidad canaria en Cuba debido a un “bloqueo total” y busca nuevas vías para mantener la ayuda, según explicó el viceconsejero de Acción Exterior, José Luis Perestelo.

“No podemos enviar ni un contenedor de alimentos”

En respuesta en comisión parlamentaria al diputado de Coalición Canaria (CC) José Manuel Bermúdez, Perestelo señaló que la situación para hacer llegar recursos a Cuba es ahora “muy compleja y más complicada que hace un mes”. Las dificultades afectan tanto al pueblo cubano como a la comunidad canaria residente en la isla, compuesta por unas 70.000 personas.

El Ejecutivo autonómico encuentra obstáculos para adquirir alimentos y medicamentos, trasladarlos hasta La Habana y retirar los contenedores del puerto para distribuir posteriormente su contenido entre las personas que necesitan asistencia. “En estos momentos no podemos enviar ni un contenedor de alimentos”, afirmó Perestelo, quien describió la situación como un “bloqueo total”.

Bancos y contenedores: los principales escollos

A las dificultades logísticas se suma la decisión del banco que hasta ahora canalizaba las transferencias del Gobierno de Canarias a entidades cubanas de dejar de realizar estas operaciones. Esta circunstancia complica aún más el envío de ayuda económica y material a la isla.

Tras numerosas negociaciones, el Gobierno de Canarias había conseguido hacer llegar a un banco en Cuba ayudas de 200 euros destinadas a personas en situación de necesidad que las habían solicitado a través de la Dirección General de Emigración del Ejecutivo autonómico.

Ante esta situación, la directora general de Relaciones Exteriores, Miossoty Paradelo, mantiene contactos con entidades bancarias, empresas de transporte y operadores que pueden intervenir en la llegada y distribución de los suministros. Durante esta semana también se han realizado gestiones relacionadas con las transferencias y la retirada de contenedores del puerto.

Más de 1,2 millones de euros en cooperación

El Gobierno de Canarias ha movilizado más de 1,2 millones de euros en proyectos de cooperación con Cuba durante 2025 y 2026. Estos fondos han permitido trasladar contenedores de alimentos y medicamentos para su distribución entre la población.

El viceconsejero matizó que estas actuaciones de cooperación atienden las necesidades del pueblo cubano y también benefician a la comunidad canaria residente en la isla.

Pérdida de servicios para los canarios en Cuba

La situación también ha afectado a recursos y actividades dirigidos específicamente a los canarios en Cuba. Perestelo lamentó la pérdida de servicios como un consultorio médico, un centro de día y distintas iniciativas destinadas a personas mayores, debido al debilitamiento de asociaciones que han ido desapareciendo tras la ausencia de los directivos que las impulsaban.

El Gobierno de Canarias desarrolla estas actuaciones en contacto permanente con la Embajada y el Consulado General de España, tanto en Cuba como en Venezuela, donde también residen emigrantes canarios en situación de necesidad.

Perestelo señaló que la primera responsabilidad de atender a estos ciudadanos españoles corresponde al Estado, mientras que el Gobierno de Canarias mantiene una política complementaria de apoyo a través de sus actuaciones de cooperación y asistencia.

Nuevas vías para mantener la solidaridad

Perestelo subrayó la necesidad de encontrar nuevas vías que permitan mantener la solidaridad de Canarias con Cuba y garantizar la continuidad de la ayuda destinada a las personas que la necesitan.

La denuncia del Gobierno canario refleja las trabas que enfrenta la isla para recibir cooperación internacional, en un contexto marcado por las crecientes dificultades económicas y logísticas que afectan a la población cubana.

Tomado de Cubadebate