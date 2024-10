Casa de Cultura de Morón: un camino para el arte

La casa de cultura Haydée Santamaría Cuadrado, en el municipio de Morón, hace prosperar el arte en esta localidad y sus alrededores, desde la enseñanza y la colaboración. Para conocer mejor su trabajo, en el marco de la Jornada por el Día de la Cultura Cubana, que se extiende hasta el 20 de octubre, Invasor indaga sobre sus principales actividades y proyectos.

Mientras en el parque José Martí la agrupación Famn Zetwal hace toques de tambor, típicos del ritmo haitiano, en homenaje a Alejo Carpentier; mientras las cuerdas de Trova Tenaz se funden con el sonido ambiente, y todo, cuerdas, percusión y aplausos dan la bienvenida a la Jornada Cultural, el resto de los días del mes y del año el espectáculo continúa de forma muy distinta.

Más que celebrar, despertar interés y vocación por el arte en la comunidad es un trabajo minucioso. Paso a paso lo logran en la Casa de la Cultura de Morón, donde los artistas, promotores e instructores de arte defienden una de las pasiones más lindas y enriquecedoras para todo ser humano.

Yaimaris Hernández Rodríguez, metodóloga de Creación Artística, comenta que esta Jornada de la Cultura está dedicada a los 20 años de la Brigada de Instructores de arte José Martí, y al aniversario del escritor de Concierto Barroco.

La Casa, como cariñosamente la llaman, cuenta con instructores de arte de todas las manifestaciones —danza, música teatro, literatura, artes visuales—. Gracias a ellos nacen las brigadas artísticas en las escuelas; jóvenes, niñas y niños con inclinación por el arte que mediante los talleres pulen sus habilidades.

La metodóloga asegura que si no fuera por ellos sería imposible hacer los eventos, es todo gracias a su interés y que son recíprocos con lo que se les brinda.

Los promotores. Clown Habana

Por otro lado, los promotores trabajan directamente con la comunidad. Su función es en los barrios y zonas más alejadas. Llevan el arte como un pedacito de ventana por el cual muchos niños no se habían asomado antes.

Jesús Itsván Caballero Pérez, especialista de Promotores, habla sobre el proyecto Clown Habana y sin decir que él es payaso, pude imaginarlo por un curioso reflejo en sus ojos y la marca descuidada de un creyón en su mejilla.

“El proyecto Clown Habana surge a raíz de un diagnóstico a las comunidades desfavorecidas de Morón por problemas de lejanía. No podíamos entrar en carro con un elenco grande de artistas y entonces los promotores nos dimos a la tarea de llevar el proyecto con nuestros propios medios; ya sea a pie o en bicicleta”, explica Itsván.

Desde hace tres años el grupo funciona una vez a la semana en las escuelas más alejadas de la zona. Está compuesto por un payaso —Itsván—, el operador de sonido y una payasita interpretada por la promotora Marisleidys Brito. Llevan los cuentos de La Edad de Oro, juegos tradicionales, y hacen mucho énfasis en la obra martiana.

Son varios los espacios fijos en la programación de la Casa. Peñas y tertulias con una proyección mensual, por ejemplo, en la categoría de décima y literatura; la Tarde de la décima, Tertulia del monte, Tarde de la Poesía, Tertulia Onelio Suchet. En teatro, Soñar ser Artista; para música, Peña del creador musical; el espacio Ronda Infantil para los más pequeños, y para las abuelas y abuelos Vivir 120.

Y ahora, estos días de celebración de la cultura traen consigo todo lo mejor de la localidad. El festival de la canción cubana Orlando Pino in Memoriam es muestra de ello y homenajeará los 50 años de trayectoria artística del grupo Turiguanó, muy respetado y reconocido como uno de los fundadores del Movimiento de la Nueva Trova.

También en la sede de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) habrá una tertulia sobre la historia cultural de Morón, a cargo del locutor y personalidad de la Cultura Arquímedes Romo. En el cierre de la jornada participarán la compañía D‘ Morón Teatro, el Circo Rayitos de Sol, el circo profesional Halion y la Colmenita de Morón.

La Casa sueña, crece y busca multiplicarse; lo deja claro Héctor Luis Hernández Hernández, director municipal de Cultura, al hablar de varios proyectos novedosos. Algunos iniciaron hace poco y otros vendrán en los próximos meses.

“Los jóvenes de la FEU y FEM se acercaron a nosotros para activar un espacio de rock y lo estamos logrando, ya vamos por tres conciertos”. Habla Hernández Hernández también sobre el proyecto Utopía, que es el encargado de patrocinar los conciertos de rock en el territorio moronero, con bandas propias de aquí y de todo el país.

En los primeros días de diciembre se hará el festival de trova “Los hermanos Feliú”, de concretarse la idea, sería el primero de su tipo en el municipio.

Con gran sentido de innovación, y según lo establecido por el gobierno municipal, la Casa de Cultura de Morón ha hecho vínculos con el sector no estatal.

Así lo evidencian los contratos con los proyectos Reverbero, el ya mencionado Utopía y Punto de Encuentro; este último fue el encargado de transformar la Pista Pio Leiva, ubicada en la Casa, donde ocurrirán espectáculos humorísticos, circenses, conciertos, danza y más. También será el escenario de varias actividades colaterales de la Jornada Cultural, como Alain Poveda Álvarez, director de la Casa, afirmó.

Que no se diga que en Morón no hay cultura, que no se diga que no hay ganas y espacios para fomentarla. Basta tan solo un leve acercamiento para iniciar en los caminos del arte, y ya después, nunca dejar de aprender en ellos con la guía necesaria.

Tomado de Invasor