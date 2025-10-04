Celebran Día del Trabajador Agropecuario en Ciego de Ávila

El acto provincial en saludo al día del trabajador agropecuario, se desarrolló en la Empresa Arnaldo Ramírez del municipio avileño de Primero de Enero, con la presencia de Julio Heriberto Gómez Casanova, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y su primer secretario en Ciego de Ávila y Alfre Menéndez Pérez, Gobernador de la provincia.

Durante el encuentro merecieron la distinción Marcos Martí Rodríguez, que otorga el sector a las féminas con 20 años y los hombres con 25 años y una relevante trayectoria laboral y social en su desempeño.

Hizo uso de la palabra Yudel Madrigal Vega, director de la Empresa Agropecuaria Arnaldo Ramírez, quien mencionó los logros de la entidad y los compromisos productivos para la etapa.

Debido a los resultados obtenidos durante el período en la producción de alimentos y el cumplimiento de los planes propuestos, el Sindicato de Trabajadores Agropecuarios, Forestales y Tabacaleros, entregó un reconocimiento a la Arnaldo Ramírez y a las Delegaciones de la Agricultura de los municipios Primero de Enero y Majagua.

Además, se le entregó el Sello 85 aniversario de la CTC a la Empresa La Cuba, mientras Silvio López Sardinas, recibió el Premio por la Obra de toda la vida, que otorga la Asociación Cubana de Técnicos Agrícolas y Forestales.

Las palabras de clausura del acto provincial por el día del trabajador agropecuario estuvieron a cargo de Anarbik Herrera Chaviano, secretaria general del Buró Provincial del Sindicato de Trabajadores Agropecuarios, Forestales y Tabacaleros.