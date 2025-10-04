Televisión Avileña

Juntos Desde Nuestra Esencia

Ciego de Ávila Destacada Economía

Celebran Día del Trabajador Agropecuario en Ciego de Ávila

PorAriel González

Oct 4, 2025

El acto provincial en saludo al día del trabajador agropecuario, se desarrolló en la Empresa Arnaldo Ramírez del municipio avileño de Primero de Enero, con la presencia de Julio Heriberto Gómez Casanova, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y su primer secretario en Ciego de Ávila y Alfre Menéndez Pérez, Gobernador de la provincia.

Durante el encuentro merecieron la distinción Marcos Martí Rodríguez, que otorga el sector a las féminas con 20 años y los hombres con 25 años y una relevante trayectoria laboral y social en su desempeño.

Hizo uso de la palabra Yudel Madrigal Vega, director de la Empresa Agropecuaria Arnaldo Ramírez, quien mencionó los logros de la entidad y los compromisos productivos para la etapa.

Debido a los resultados obtenidos durante el período en la producción de alimentos y el cumplimiento de los planes propuestos, el Sindicato de Trabajadores Agropecuarios, Forestales y Tabacaleros, entregó un reconocimiento a la Arnaldo Ramírez y a las Delegaciones de la Agricultura de los municipios Primero de Enero y Majagua.

Además, se le entregó el Sello 85 aniversario de la CTC a la Empresa La Cuba, mientras Silvio López Sardinas, recibió el Premio por la Obra de toda la vida, que otorga la Asociación Cubana de Técnicos Agrícolas y Forestales.

Las palabras de clausura del acto provincial por el día del trabajador agropecuario estuvieron a cargo de Anarbik Herrera Chaviano, secretaria general del Buró Provincial del Sindicato de Trabajadores Agropecuarios, Forestales y Tabacaleros.

 

 

Por Ariel González

Entrada relacionada

Cuba Destacada

Crimen de Barbados: una herida que nunca cierra

Oct 4, 2025 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Ciego de Ávila Destacada Sociedad

Declaran transmisión de arbovirosis en dos áreas de Salud de Ciego de Ávila

Oct 4, 2025 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Ciego de Ávila Cultura Destacada

Realizan en Chambas cantata en solidaridad con el pueblo de Venezuela

Oct 2, 2025 Telecentro Provincial Ciego de Ávila

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

ESPECIALES

Cuba Destacada

Crimen de Barbados: una herida que nunca cierra

4 de octubre de 2025 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Ciego de Ávila Destacada Economía

Celebran Día del Trabajador Agropecuario en Ciego de Ávila

4 de octubre de 2025 Ariel González
Ciego de Ávila Destacada Sociedad

Declaran transmisión de arbovirosis en dos áreas de Salud de Ciego de Ávila

4 de octubre de 2025 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Ciego de Ávila Cultura Destacada

Realizan en Chambas cantata en solidaridad con el pueblo de Venezuela

2 de octubre de 2025 Telecentro Provincial Ciego de Ávila