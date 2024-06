Celebran en Ciego de Avila aniversario de la cátedra de cuentería

La vanguardia artística avileña del comité provincial de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) festejó los 15 años de fundada la cátedra de cuentería, a través de una exposición colectiva de artistas visuales de la provincia de Matanzas, en la que se vislumbra la impronta de relatos y cuentos infantiles llevados a las artes plásticas.

» A partir de los cuentos del libro del Negro Obregón se generó un movimiento de investigación en el municipio Colón en Matanzas que nos adentró en la manera de graficar los cuentos propios de este territorio donde se pueden apreciar en esta exposición y otros cuentos también que son variantes de textos populares cubanos que se pueden encontrar en toda la geografía nacional¨ refiere Nelson Aragón Martínez, presidente de la cátedra de cuentería en Ciego de Avila.

Con la utilización de técnicas como la pintura el dibujo, el grabado, el empleo del papel mache y colores vivos que le dan vitalidad a cada obra, los presentes disfrutaron de una muestra, la cual estará abierta al público avileño durante un mes en la Galería Azagaya de la Uneac.

Cita que trajo consigo el encuentro de crítica artística y literaria donde trabajadores de la cultura y educación, debatieron sobre lo que representa la cuentería desde una visión participativa en la sociedad cubana actual.

El tema memoria cultural está hoy en el discurso, el papel que juega la memoria, las identidades sus procesos de construcción, pues no se puede hablar de cuentería si no se dialoga sobre preservación y memoria cultural no solo sobre cuanto aporta sino decir cuales son las limitaciones que estamos enfrentando, donde se perciben las lagunas, los desencuentros a nivel institucional. Comenta Aragón Martínez.

La narración oral convida desde edades tempranas a la interpretación de vivencias personales llevadas al audiovisual y a las artes visuales que ponderan trabajos como estos, gracias a la disciplina e investigación de Nelson Amey Aragón Martínez, presidente de la cátedra de cuentería en Ciego de Avila.