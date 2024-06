Ciego de Ávila mantiene resultados en ingreso a la Educación Superior

Este curso, 259 estudiantes avileños de la enseñanza preuniversitaria aprobaron los exámenes de ingreso a la Educación Superior, cifra que representa el 55,46 por ciento de los jóvenes examinados y mantiene a la provincia con resultados muy similares a los del año anterior.

Aunque de manera global Ciego de Ávila muestra números parecidos al 2023, e incluso continúa en el sexto lugar nacional, un breve vistazo a los resultados de cada asignatura, comparados con los del año precedente, ofrece otras lecturas del fenómeno.

Mientras que Español-Literatura obtuvo un 97,42 por ciento de aprobados (casi lo mismo que en 2023), y Matemática subió aproximadamente 10 puntos porcentuales hasta alcanzar el 69,38 por ciento de éxito, la prueba de ingreso de Historia trajo las peores notas, cuando solo el 65,01 por ciento de los muchachos logró superarla.

Precisamente, en Historia se experimentó el mayor decrecimiento en los resultados, al caer en 14,86 puntos porcentuales con respecto al año pasado, un dato que, de cierta forma, puede estar alertando sobre deficiencias en la enseñanza de la historia nacional y en la formación patriótica de nuestros adolescentes.

Majagua resultó el municipio con mayor porcentaje de aprobados en las tres pruebas (87,88), seguido de Venezuela (76,92), Florencia (71,43) y Ciro Redondo (68,00).

En diálogo con Invasor, Vivian Rodríguez González, jefa del Departamento de Preuniversitario en la Dirección General de Educación en la provincia, señaló que ya se rediseña la estrategia de atención al proceso de ingreso a la Educación Superior, con el objetivo de elevar los resultados en los próximos exámenes, garantizar el cumplimiento del currículo general y fortalecer la preparación de los docentes, los estudiantes y sus familias.

“Estamos convencidos de que el éxito en esta labor guarda relación con la disciplina, el ejemplo personal, la voluntad y la correcta selección de la fuerza laboral, y el curso que viene lucharemos por mejores resultados”, agregó.

Como se ha explicado anteriormente, el hecho de desaprobar las pruebas de ingreso, o de no presentarse a ellas, ya no impide optar por una carrera universitaria. Tras el otorgamiento a los estudiantes aprobados, podrán alcanzar una plaza en las universidades cubanas aquellos jóvenes que no superaron los exámenes, y también quienes no se presentaron a ellos.

Tomado de Invasor