¿Cómo asistir a Liga Élite del béisbol cubano?

Por estos días, hay una duda que ronda por la mente de los aficionados. ¿Pudiera ser Ciego de Ávila uno de los seis equipos que estén en la venidera Liga Élite del béisbol cubano?

Iniciemos con una verdad que “se cae de la mata”: los ocho conjuntos que intervendrán en los play off de esta 63 Serie Nacional de Béisbol son los únicos candidatos, a lo que se suma que los dos primeros puestos en la etapa clasificatoria, de manera automática, habrán conseguido el boleto.

Como ya sabemos, “el cruce” en cuartos de final será de la siguiente forma: primero vs. octavo, segundo vs. séptimo, tercero vs. sexto y cuarto vs. quinto, y los ganadores, desde luego, también obtienen el derecho a la Élite.

Es decir, solo restaría buscar otros dos equipos para completar la sexteta de participantes y estos serán los mejor ubicados en la fase clasificatoria.

Lo anterior explica el por qué es tan importante que los Tigres finalicen en los lugares quinto o sexto, pues de ser así, aun cuando pierdan en el play off, tendría oportunidades de asistir a la referida lid.

Digamos que en los play off se imponga la lógica y salgan airosos los cuatro primeros, entonces serían los escaños cinco y seis los de la fortuna.

En los momentos de redactar esta explicación los avileños aparecían igualados en la quinta plaza con Industriales y Matanzas, los tres con balance de 39 éxitos y 33 fracasos, con la particularidad que ante los capitalinos perdieron el enfrentamiento y vencieron a los yumurinos. Esperemos pues por el desenlace.

Tomado de Invasor