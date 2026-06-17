Televisión Avileña

Juntos Desde Nuestra Esencia

Cuba Destacada

Convoca Consejo de Estado a Sesión Extraordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular

PorTelecentro Provincial Ciego de Ávila

Jun 16, 2026

El Consejo de Estado de la República de Cuba, en virtud de lo regulado en el Artículo 122, inciso d), de la Constitución de la República, y tal como se dispone en el Artículo 257, inciso d), de la Ley no. 131 «De Organización y Funcionamiento de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado de la República de Cuba», acordó convocar a la Tercera Sesión Extraordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en su X Legislatura, para el día 18 de junio de 2026 a las 2:00 p.m., con motivo de evaluar las propuestas de transformaciones económicas y sociales, que fueron recientemente enunciadas por el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en declaraciones a la prensa.

El acuerdo adoptado por este órgano fue publicado en la Gaceta Oficial de la República, en el sitio web del Parlamento cubano y se ha comunicado a los diputados y a cuantas personas naturales y jurídicas corresponda.

Tomado de Granma

Por Telecentro Provincial Ciego de Ávila

Entrada relacionada

Cuba Destacada

Sesiona en Cuba Pleno extraordinario del Comité Central del Partido

Jun 17, 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Ciego de Ávila Destacada Sociedad

Activan en Morón las Fuerzas de Acción Pioneril

Jun 17, 2026 Kenia Lopez Martinez
Ciego de Ávila Destacada Sociedad

Realizan en Morón jornada de prevención contra las drogas (+Fotos)

Jun 17, 2026 Kenia Lopez Martinez

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

ESPECIALES

Cuba Destacada

Sesiona en Cuba Pleno extraordinario del Comité Central del Partido

17 de junio de 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Ciego de Ávila Destacada Sociedad

Activan en Morón las Fuerzas de Acción Pioneril

17 de junio de 2026 Kenia Lopez Martinez
Deporte

Con hat trick de Messi, Argentina impone su clase en el Mundial

17 de junio de 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Ciego de Ávila Destacada Sociedad

Realizan en Morón jornada de prevención contra las drogas (+Fotos)

17 de junio de 2026 Kenia Lopez Martinez