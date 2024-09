Convocan al XXXI Salón Provincial de Artes Visuales Raúl Martínez 2024

En un gesto que celebra la creación artística y el legado de quien fuera un artista consagrado y excepcional, el Consejo Provincial de las Artes Plásticas (CPAP), en Ciego de Ávila, extiende su invitación a los creadores de toda la provincia para formar parte de la XXXI Edición del Salón Provincial de Artes Visuales Raúl Martínez 2024.

Este salón, que ha sabido convertirse en un espacio de encuentro entre el arte y la comunidad, se exhibirá en la galería del CPAP, un sitio que respira historia, ubicado en Independencia No. 65, entre Maceo y Honorato Castillo. La muestra estará abierta al público desde el 19 de octubre hasta el 19 de noviembre de 2024, permitiendo que las obras seleccionadas dialoguen con el espectador durante un mes lleno de creatividad y cultura.

Sin restricciones temáticas, cada artista puede presentar hasta dos obras, realizadas entre la edición anterior y la actual, que no hayan sido expuestas ni premiadas en otros certámenes. Para aquellos que deseen presentar instalaciones, performance o intervenciones urbanas, será necesario incluir el título de la obra, el nombre del autor, la técnica utilizada, una fundamentación conceptual, un boceto de la instalación, las dimensiones estimadas y los materiales y facilidades técnicas necesarias.

El jurado de admisión, compuesto por artistas y especialistas, seleccionará las obras que se exhibirán en la galería. El jurado de premiación, formado por creadores y críticos de renombre, otorgará un Gran Premio de 10 000.00 pesos, junto con estímulos materiales y un certificado, además de tres premios adicionales y menciones especiales. También habrá premios colaterales otorgados por instituciones y organizaciones como la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, el Fondo Cubano de Bienes Culturales, la Asociación Cubana de Artesanos Artistas y la Asociación Hermanos Saíz, entre otras.

La recepción de las obras será del 1ro. al 15 de octubre, de 8:00 am a 12:00 pm, en el Consejo Provincial de las Artes Plásticas. La inauguración y premiación se celebrará el 19 de octubre a las 11:00 am, coincidiendo con la Jornada por la Cultura Cubana. La devolución de las piezas se realizará del 20 al 30 de noviembre de 2024. Las obras que no sean recogidas en ese período pasarán a enriquecer los fondos coleccionables de la institución.

Las decisiones de los jurados, con su mirada crítica y sensible, serán definitivas. Este es un llamado a participar, a soñar, y a dejar que las paredes de la Galería Raúl Martínez se colmen de nuevas voces, formas y historias.

Tomado de Invasor