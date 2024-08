Cuba en París 2024: Séptima jornada de los Juegos Olímpicos

Cuba aseguró este jueves su primera medalla en los Juegos Olímpicos de París 2024 al vencer el representante de la división de los 63,5 kilogramos (kg), Erislandy Álvarez, al tailandés Bunjong Sinsiri.

La víspera, la pareja cubana de voleibol de playa cerró por todo lo alto su actuación en la fase de grupos al derrotar a los marroquíes Mohammed Abicha y Zouheir Elgraoui.

Para este viernes, los boxeadores Alejandro Claro y Arlen López buscarán asegurar medallas en sus combates de cuartos de final.

En el atletismo, los cubanos entrarán en acción en varias disciplinas, entre las que resalta, la esperanza de Cuba en triple salto, con Leyanis Pérez.

Idalys Ortiz cayó ante la serbia Milica Zabic en combate donde recibió tres shidos, por pasividad. Idalis casi no atacó a su rival que estuvo a la ofensiva constantemente.

A Idalys le marcaron pasividad, después falso ataque y luego impidió el agarre.

Idalys Ortiz se marchó de la competencia del Campo de Marte con la frente bien alta. “Estoy satisfecha”, declaró minutos después ante la prensa, con el judogui semi abierto. Caminaba con tranquilidad, como quien no hubiese perdido una batalla, aunque esta marcaba el final de su carrera.

A sus 34 años de edad, Idalys no tenía nada que demostrar. Una trayectoria repleta de logros y un legado imponente han caracterizado su paso por este deporte. Un oro olímpico, dos platas y un bronce son muestra del altísimo nivel que ha mantenido esta atleta de Pinar del Río durante décadas.

Andy Granda cayó por wazari ante el japonés Tatsuru Saito en combate que encontró definición en regla de oro. Durante la pelea, Andy estuvo pasivo, mientras que Saíto estaba inamovible, una mole. Andy tendrá chance ahora en la repesca.

“Fue un combate difícil, tanto para él como para mí. Y, aunque, el salió victorioso, me enfoco en estos momentos en el repechaje.

“No me ganó por el peso, fue por la táctica. Bajé la cabeza en una acción que me hizo y me desequilibró.

“Aunque, luego intenté varias veces entrar era una acción de riesgo, porque pesa más que yo. Ahora, a discutir la repesca e ir por el bronce”.

Laina concluye en el puesto 24 de la pistola deportiva a 25 metros