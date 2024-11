Cuba mantendrá relaciones cordiales y disposición de dialogar

A Cuban flag and an American flag stand in the press room during the second day of talks between U.S. and Cuban officials, in Havana, Cuba, Thursday, Jan. 22, 2015. The United States and Cuba are trying to eliminate obstacles to normalized ties as the highest-level U.S. delegation to the communist island in more than three decades holds a second day of talks with Cuban officials. (AP Photo/Ramon Espinosa)

Como siempre hemos hecho, mantendremos nuestras cordiales relaciones con el pueblo estadounidense y la disposición de dialogar, en igualdad de condiciones, con el gobierno de Estados Unidos (EE.UU), afirmó hoy Bruno Rodríguez Parrilla, miembro del Buró Político y titular de Relaciones Exteriores de Cuba. Desde su cuenta en X, el Canciller cubano aseguró que la mayor de las Antillas mantendrá dicha postura, a pesar de la relación bilateral totalmente asimétrica y el bloqueo que la potencia norteña ha impuesto a la Isla por 62 años. "Como siempre hemos hecho, mantendremos nuestras cordiales relaciones con el pueblo estadounidense y la disposición de dialogar, en igualdad de condiciones, con gobierno de EEUU, a pesar de relación bilateral totalmente asimétrica y bloqueo nos han impuesto por 62 años". Los resultados de las recientes elecciones en EE.UU. eran un escenario probable para el cual Cuba está preparada, señaló en la red social. Tenemos larga experiencia en el enfrentamiento a las agresiones imperialistas, evidenciada en estos 65 años de Revolución, agregó. "Resultados de las elecciones en EEUU eran un escenario probable para el cual #Cuba está preparada. Tenemos larga experiencia en el enfrentamiento a las agresiones imperialistas, evidenciada en estos 65 años de Revolución". En otro mensaje, Rodríguez Parrilla recordó que desde 2019 Cuba ha sufrido el recrudecimiento del bloqueo establecido por el gobierno de Trump y mantenido por la actual administración Biden. Esa política de asfixia extrema ha sido condenada por la abrumadora mayoría de la comunidad internacional, aseveró. "Desde 2019, hemos estado sufriendo el recrudecimiento del bloqueo establecido por el gobierno de Trump y mantenido por la actual administración. Esa política de asfixia extrema ha sido condenada por la abrumadora mayoría de la comunidad internacional". Justo hoy, al dialogar con pobladores de Lajas, Cienfuegos, durante uno de sus recorridos, Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, comentó también que los resultados de las elecciones estadounidenses no son nuevos y era un escenario previsto. El republicano Donald Trump venció a su oponente demócrata Kamala Harris en su carrera a la Casa Blanca. Trump ocupará otros cuatro años la presidencia de EE.UU., luego de su primer mandato en el periodo entre 2016 y 2020. Tomado de ACN