Déficits y delitos tensan la situación electroenergética en Ciego de Ávila

Es de conocimiento general que el déficit de combustible y las salidas de termoeléctricas por averías o reparación provocan un alza de los apagones en Cuba; pero ¿qué otros factores complejizan la situación específicamente de Ciego de Ávila?

A la provincia se le suma, en este contexto, la carencia de transformadores para reponer. Cuando la afectación es directa a la población, los transformadores en mal estado se cambian por los de entidades estatales, con todas las consecuencias productivas y económicas que puede conllevar dicha operación, explicó en reciente conferencia de prensa el director general de la Empresa Eléctrica de Ciego de Ávila, Daniel Pérez García.

Citó como ejemplo que, a causa de los constantes apagones y de la necesidad de realizar varias labores en el hogar al mismo tiempo, la sobrecarga de estos equipos genera a veces averías irreparables. Con la escasa asignación de transformadores que recibe Ciego de Ávila durante un año, apenas es posible restablecer otros del sector residencial también.

Pérez García detalló, en relación con lo dicho, que hasta mediados de septiembre se han cometido 32 hechos delictivos en seis municipios, reportándose la pérdida de unos 13 700 litros de aceite de los propios transformadores.

Por los riesgos que supone para el desarrollo de otras actividades punibles y el aumento de las probabilidades de accidentabilidad, la mayoría de las quejas de la población con vistas al proceso de rendición de cuenta de los delegados del Poder Popular refieren a la falta de alumbrado público. Los populares ramilletes siguen sin ser técnicamente idóneos porque la iluminación es mínima. Además, con el paso del tiempo comenzaron a presentar afectaciones considerables.

Frente a la condición actual, su empleo es la medida asequible ahora para la Empresa Eléctrica. Los recursos materiales permiten elaborar 170 ramilletes, pero solo el municipio cabecera requiere más. La provincia solicita alrededor de 400, lo que suma unos 2000 bombillos ahorradores, dijo el directivo.

Las tendederas eléctricas y demás ilegalidades asociadas a ellas representan también una de las problemáticas antiquísimas. Sin emitir más elementos, el director provincial declaró que es imposible erradicarlas en estos momentos y que las acciones al respecto están paralizadas. A finales de febrero de 2022, un reportaje de la periodista Sayli Sosa Barceló daba cuenta de la situación: “Poco más de 100 viviendas en Ciego de Ávila no tienen servicio eléctrico, lo que sitúa la electrificación en un 99,93 por ciento. No obstante, el año comenzó con 1445 casas que reciben electricidad mediante tendederas y de ellas el 10 por ciento no están metradas ni se cobran”.

Por otra parte, se calcula que entre el 60 y el 70 por ciento de las averías en la provincia son a causa del contacto de árboles con las líneas eléctricas. Se impone, por tanto, que la poda ha de ser una labor más frecuente, en la cual los eléctricos reciban el apoyo de otros organismos y de la población.

En pos de disminuir la complejidad del panorama, la Empresa Eléctrica se propone para fines de año o inicios de 2025 la instauración de un parque solar fotovoltaico de 21.8 megawatts en la localidad de Grego, en el municipio de Ciego de Ávila. Hasta ahora, la obra de ingeniería civil está construida a un 40 por ciento aproximadamente. El montaje tecnológico, que depende de ayuda extranjera, aún no empieza.

Asimismo, se ejecuta otro para La Cuba, en correspondencia con los compromisos agrícolas y económicos que tiene esa empresa con el territorio. La más reciente experiencia fue la colocación de uno de 4 MW en Morón, durante tres meses. Las fuentes renovables aportan unos 15 MW a la provincia, precisó Pérez García.

Resta trabajo por delante para la Empresa Eléctrica. Aunque otros organismos también tienen altas incidencias en la insatisfacción de la población avileña, esta posee los niveles de respuestas más bajos a esas inquietudes. Más del 25 por ciento de los planteamientos devenidos del proceso asambleario continúan sin encontrar solución, concluyó el directivo.

Tomado de Invasor