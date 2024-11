Desarrollan en Primero de Enero Evento de Transición a la Agroecología

Debido a la importancia que tiene la producción de alimentos y por las limitaciones económicas que afecta al país, para la adquisición de insumos que garantizan resultados óptimos en el sector en un territorio netamente agrícola, se desarrolló en el municipio avileño de Primero de Enero, el Primer Evento de Transición a la Agroecología.

Sobre el particular refiere el Doctor en Cuencias Oscar Concepción Laffitte, director del Centro de Bioplantas de Ciego de Ávila «El encuentro que tenemos acá ha permitido reunir a científicos, productores, autoridades del gobierno, para romper el hielo y lograr un encuentro en el cual se puedan divulgar los resultados de la agroecología que, con la garantía de la soberanía alimentaria, de la sostenibilidad de la producción agrícola, necesitado en la agricultura en Cuba y en especial a los municipios como Primero de Enero, con excelentes tierras agrícolas y de un potencial agricultor extraordinario».

En el evento desarrollado en la finca El Aguacate del campesino Eliezer Arsenio López Trujillo, se expusieron experiencias investigativas de forma presencial y virtual, donde sobresalió la conferencia magistral del brasileño Alfredo Flavio Dos Santos titulada «Nutrición de suelos: base fundamental de productividad y prosperidad».

De gran impacto resultó la exposición de Francisco Pérez Cervantes, relacionada con cinco tratamientos órganominerales y bioproductos sobre el rendimiento del frijol y los daños del Megalurotrips Usitatus, experiencia realizada en la Empresa Agropecuaria Arnaldo Ramírez. Sobre el particular el ponente expresó «Nosotros hicimos un estudio comparativo del Nerea Plus y el Humus de Lombriz en el cultivo del frijol, fundamentalmente aplicando las dos con resultados similares, con un ligero incremento en el Nerea Plus, lo demás se incorporó normal y continuamos con la aplicación del humus líquido en toda la etapa del frijol».

Presentes también en el evento representantes del Ministerio de Educación y de forma virtual, integrantes del grupo «Los Valientes» del municipio Cifuentes en la provincia de Villa Clara.

En la relatoría del certamen quedaron plasmados consideraciones importantes para la aplicación y generalización de las investigaciones mostradas. Sobre el particular enfatizó el Doctor en Ciencias Duniesky Morales Pérez, jefe del grupo local territorial de la Universidad de Ciego de Ávila «En la primera conferencia, impartida, después del brasileño que vimos, tuvimos la exposición de la compañera de educación que, presentaba estudiantes del preuniversitario, abordando la medicina verde y más allá de eso hay experiencias en las escuelas, de cómo hay experiencias desde estos centros del territorio con los productores, hablando de Agroecología, enseñando además sus experiencias, porque esto es algo que en el mundo se ha socializado muy bien».

Se determinó además la finca escogida para la sede del evento del año 2025. Al respecto acota Juan Antonio Gómez Díaz, especialista municipal del CITMA «Hicimos este primer evento de agroecología que tendrá un segundo momento, el año que viene en la finca La Trilladora, por un acuerdo propio de este foro y a la vez vamos a tener allí la posibilidad de compartir las experiencias vividas aquí, donde se tomaron una serie de acuerdos que serán chequeados en el segundo encuentro».

A partir de ahora queda el reto para incentivar a valientes que se sumen por un Primero de Enero de Victorias.