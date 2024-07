Día de la Rebeldía Nacional: Trabajar primero, para celebrar después

Ciego de Avila; Invasor

En la medida que se aproxima la fecha del aniversario 71 del histórico asalto que hoy identifica al Día de la Rebeldía Nacional, crece la certeza de que el municipio de Morón encabezará las celebraciones en la provincia en un escenario marcado por los cambios, a partir de acciones de reparación y mantenimiento que confirman la capacidad transformadora de su pueblo, organizaciones e instituciones.

Mejorar la calidad de vida de sus habitantes y embellecer a la Ciudad del Gallo y asentamientos alejados de la urbe, constituyen objetivos de las faenas en las cuales intervienen fuerzas de las principales entidades del territorio y del sector no estatal, igualmente “comprometido con la calidad y el cumplimiento de los plazos de ejecución”, al decir de Celia María López Reyes, presidenta de la Asamblea Municipal del Poder Popular.

“Se trata de un plan muy ambicioso, aspiramos a que todo quede concluido antes del 26 de Julio, que no quiere decir que Morón no siga trabajando después, no siga embelleciendo su ciudad, haciendo cosas nuevas”, destacó la dirigente.

Bajo el precepto de que la participación directa de los pobladores constituye un punto a favor de la perdurabilidad y mantenimiento de las realizaciones sociales, los delegados del Poder Popular y los factores en comunidades en transformación encabezan las acciones en Edén, La Serrana, Saladrigas, Santa Bárbara, El Paraíso y El Vaquerito, escenarios que en su mayoría han sido beneficiados en cuanto al mejoramiento de viales interiores y las bodegas, y la creación de mini parques para el disfrute de la grey infantil.

Planteamientos históricos de los electores encontrarán solución en las jornadas que anteceden al 26 de Julio, mediante faenas que incluyen, por ejemplo, el consultorio médico número 13, en el área Norte de salud, y viales en estado crítico, como la calle Salomé Machado, en la cabecera del municipio.

El proceso inversionista en arterias moronenses también abarca la solución de reclamos de los vecinos en las calles Zayas (hasta Agramonte), Sergio Antuña y Callejas; además de acciones de rebacheo en Libertad, Narciso López, Castillo, Marina, Serafina, Patria, Principal Patria, San José y la penetración invertida de la calle Pasaje 212.

Un impulso de envergadura es el que redunda en una mejor situación constructiva en consultorios médicos y especialmente en el Hospital Provincial General Docente Roberto Rodríguez, institución en la cual se consolida el influjo de un plan integral de apadrinamiento a cargo de entidades y organizaciones y que, por estos días, presupone avances en los laboratorios Clínico y de Microbiología, en las consultas del pasillo número 4 y en la cafetería.

En otros ámbitos como el deporte se aprecia la huella de quienes no pierden tiempo en jornadas donde coinciden las altas temperaturas con el calor humano que demanda cada tarea. Así se acolchonan las cercas del Paquito Espinosa y se labora en el alumbrado que garantice una mejor protección de dicho estadio, cambia para bien la fisonomía de la academia municipal de ajedrez, y se terminan el combinado deportivo número 3 y el montaje de un gimnasio biosaludable.

De igual modo, el ajetreo constructivo repercute en el renovado aspecto del patio del Museo Caonabo, la plazoleta del Micro Norte y la casa de cultura Haydée Santamaría Cuadrado, también en varios centros docentes, en parques principales de Morón y en algunos puntos de la red de Acueducto y Alcantarillado, entre otros.

Las máximas autoridades de la provincia serán partícipes de la inauguración y recorrido por muchas de estas obras, entretanto, los chequeos sistemáticos que encabeza el Buró Municipal del Partido, respaldado por el Consejo de la Administración y la Asamblea del Poder Popular en dicha instancia, permiten encontrar soluciones inmediatas para que el festejo colectivo que aguarda a los moronenses no lo ensombrezca ninguna falla.

Tomado de Invasor