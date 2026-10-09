Díaz-Canel llama a fortalecer las soluciones desde la comunidad

El Jefe de Estado se refirió a la atención a las personas en situación de vulnerabilidad

Sobre la necesidad de fortalecer la atención a los planteamientos de la población y buscar soluciones desde las comunidades comentó el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, durante la segunda emisión del programa radial Criterio Compartido.

Desde los estudios de Radio Rebelde, el mandatario informó sobre el seguimiento dado a las inquietudes recibidas durante el primer programa y señaló que las opiniones, propuestas, preocupaciones e insatisfacciones de los ciudadanos están conformando la agenda del espacio.

«Esta es una agenda que estamos construyendo entre todos; es una agenda que estamos construyendo con el pueblo», afirmó.

Precisó que en la emisión anterior se contabilizaron 24 llamadas correspondientes a 23 personas; de ellas, ocho fueron clasificadas como quejas –cinco con razón y tres con razón en parte–, mientras otras nueve estuvieron relacionadas con inquietudes de la población.

Los servicios básicos, fundamentalmente el abasto de agua, la electricidad y el saneamiento, figuran entre las principales preocupaciones identificadas hasta el momento.

Díaz-Canel explicó que las llamadas son transcritas y trasladadas a las estructuras correspondientes del Partido y el Gobierno para su atención, y aclaró que las respuestas no siempre implican una solución inmediata, pero deben ofrecer explicaciones y seguimiento a las personas.

Entre otros asuntos mencionó la justicia económica y social, la atención a jubilados y personas en situación de vulnerabilidad, la producción de alimentos, la participación ciudadana y el control popular.

Sobre los precios consideró que será necesario dedicar una emisión específica al tema, y afirmó que «lo vamos a resolver produciendo y dando más ofertas de bienes y servicios para nuestra población».

El Presidente insistió en aprovechar las capacidades existentes en los barrios y articularlas con los actores económicos estatales y no estatales.

«La comunidad es el espacio más estratégico que tenemos, es donde está la vida, es donde está todo el potencial de talento y todas las capacidades de participación de nuestro pueblo», expresó.

Al referirse a la producción alimentaria, señaló la necesidad de poner en explotación las tierras disponibles, agilizar su entrega y fortalecer las alianzas y sistemas productivos locales.

Ante los problemas provocados por la inestabilidad del Sistema Eléctrico Nacional, informó que se trabaja en un proyecto para instalar sistemas fotovoltaicos en todas las sucursales bancarias; ello ante las dificultades asociadas a la bancarización y las insatisfacciones existentes en ese proceso.

Asimismo, defendió la continuidad de la bancarización y afirmó que se trabaja para consolidar sus conceptos fundacionales.

El mandatario señaló que los planteamientos recibidos tendrán seguimiento por las instituciones correspondientes y consideró necesario extender este tipo de intercambio a otros espacios de la vida institucional, comunitaria y municipal.

«Se está escuchando al pueblo, se está aprendiendo del pueblo y, además, como pueblo estamos buscando soluciones», afirmó.

Tomado de Granma