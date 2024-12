Donar sangre, salvar vidas

“No se puede medir en millones ni en dinero lo que significa una donación de sangre”, señalaba el Comandante en Jefe Fidel Castro el 28 de septiembre de 1996, en el aniversario 36 de la constitución de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR). Y es que detrás de cada una de ellas está la solidaridad humana, la conciencia y altruismo de quien lo hace, a sabiendas que puede contribuir a salvar una vida.

Yudelvys Pérez Falcón, directora del Banco Provincial de Sangre Alfonso Garnier Hernández (BPSCA), explica que, aunque el universo de donantes ha disminuido en los últimos tiempos a causa del envejecimiento, la emigración y fallecimiento, entre otras causas, el plan de la institución para este año se cumple al 87 por ciento, en tanto el real mensual oscila entre las 620 y 630 donaciones. Estas cifras del territorio tributan a los resultados nacionales para que los índices de donaciones de sangre por habitantes se hayan mantenido, según estudios de expertos, similares a los de países desarrollados.

La directiva recordó que, aunque todas las personas entre los 18 y 60 años de edad pueden donar su sangre, es preciso cumplir determinados requisitos como la voluntariedad del donante, no superar los 65 años si no ha realizado aportes anteriores, dormir bien la noche anterior, no haber ingerido bebidas alcohólicas, tener controlada la tensión arterial, no haber salido al extranjero un año antes, y cumplir al menos tres meses de haber padecido una enfermedad viral o haber sido operado.

Además de la bolsa de sangre de 500 mililitros, estas contribuciones voluntarias constituyen la fuente para la obtención de plasma, concentrado de plaquetas y otros componentes destinados a la industria farmacéutica y a la producción de vacunas, entre otros.

Subrayó que del 9 al 12 de diciembre próximo tendrá lugar la jornada “Latinoamérica unida dona su sangre”, que se celebra desde hace tres años, la cual concluirá con una jornada masiva de donaciones en todo el país, con el propósito de ubicar a Cuba como destacada entre las naciones participantes, como sucedió en las ediciones anteriores.

La directora del BPSCA refirió cuánto hace la institución para garantizar la disponibilidad en todos los grupos sanguíneos, pues los más frecuentes son los positivos A, B, AB y O, mientras resultan difíciles de localizar los negativos como AB, que representan solo el 3 por ciento de la población; el B, con un 5 por ciento; y el O, con el 16 por ciento. Existe un destacamento especial formado por donantes de esos grupos poco comunes, los cuales son localizados ante cualquier emergencia para que acudan al banco a realizarse una extracción.

Liliannys Rosales Fernández, secretaria de Organización y Atención a las Tareas de la Economía en la Dirección Provincial de los CDR, puntualizó que trabajan de conjunto con el sector de la Salud en la coordinación del programa de donaciones voluntarias de sangre.

En cada municipio, precisó, el coordinador municipal de los CDR y el secretario de organización realizan las conciliaciones necesarias con el BPSCA y con los representantes de Salud que atienden la tarea en la localidad. A partir del compromiso que tienen, hacen su planificación y realizan el organigrama que está distribuido por Consejos Populares y comunidades para que fluya la actividad.

Indicó que el programa constituye una prioridad entre las tareas de la organización y a él se vincula también el médico y la enfermera de la familia, y los dirigentes de base, pues son quienes mejor conocen el universo de donantes.

Rosales Fernández resaltó que los CDR mantienen una atención sistemática a los donantes, para conocer sus problemas y preocupaciones, y también para estimular sus resultados. Ejemplificó la jornada de reconocimiento que se realiza cada año entre el 6 y 14 de junio, donde se estimula a los destacados, efectúan talleres y entregan condecoraciones como la distinción 28 de Septiembre y la medalla Por la defensa y la unidad del barrio.

Lien Gómez Morales, jefa técnica del Departamento de Transfusiones en el Hospital Provincial General Docente Doctor Antonio Luaces Iraola, explicó que trabajan por una clasificación de las transfusiones que se realizan: las urgentes, y las electivas, que cuentan con un plazo de 72 horas para aplicarlas; por lo que de acuerdo con el protocolo, se hace el pedido al Banco y este se encarga de conseguirla con un donante especial, en caso de que corresponda a un grupo sanguíneo poco frecuente.

Resaltó que, dentro de la institución, el servicio hospitalario, de conjunto con el comité de transfusiones y la participación de médicos, enfermeras y tecnólogos, se encargan de la promoción para incentivar las donaciones entre pacientes, familiares y trabajadores, y sensibilizarlos con los casos necesitados.

Nilka Pita Alemán, directora provincial de Salud, resaltó la importancia de este programa, que responde a necesidades de tratamiento de numerosas patologías, y reconoció la labor del BPSCA en la organización de todo el proceso, desde la extracción, procesamiento y utilización de la sangre y sus derivados.

Precisó que también existe un centro municipal en el Hospital Provincial General Docente Roberto Rodríguez, de Morón; y uno de extracción en el policlínico Julio Castillo Álvarez, del municipio de Chambas; en tanto las dos instituciones hospitalarias, junto con los comités transfusionales, se encargan de evaluar el uso adecuado de la sangre y las reacciones que puedan tener los pacientes.

Pita Alemán subrayó el papel de los consultorios de Atención Primaria de Salud en el seguimiento, evaluación y dispensación de todos los donantes; y destacó que, aunque el número de personas que realiza ese acto altruista ha disminuido, nunca ha fallado la disposición del pueblo de acudir ante el llamado que se realice para responder a un accidente o a una enfermedad crónica.

