En proceso de arranque, Central Termoeléctrica Antonio Guiteras

El periodista José Miguel Solís informa que Energás Varadero sincronizado al microsistema matancero. Esto ha permitido dar servicio a varios circuitos de la ciudad yumurina Cárdenas y Colón.

En la medida en de que se fortalezca los dos microsistemas creados en el centro, se brindará más servicios. Y abarca desde Matanzas hasta Sancti Spíritus.

Se espera en horas de la tarde, tras sincronización de la Central Termoeléctrica Antonio Guiteras, y el fortalecimiento del sistema del centro, llevar energía hasta Felton para que inicie el arranque.

La Empresa Eléctrica de La Habana informa que los fuertes vientos y precipitaciones asociadas al potente evento hidrometeorológico que pasó por nuestro país, causaron la caída del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) en horas de la tarde de ayer, en momentos en que se trabajaba en su desconexión preventiva.

Lo anterior complica el proceso de recuperación que incluye en su etapa inicial el recorrido (celaje) de los circuitos de transmisión y sub transmisión.

En este minuto se trabaja en la evaluación de los daños de los circuitos priorizados para lograr microsistemas en el occidente del país y posteriormente el enlace con el SEN.

Para mantener el balance de generación y demanda en el SEN el Despacho Provincial de Carga no pude abrir ni cerrar ningún circuito sin el resultado del celaje que se está realizando.

“Solicitamos a la población que a través de nuestras vías oficiales nos hagan llegar información sobre afectaciones a las infraestructuras eléctricas (postes caídos, transformadores en el suelo, árboles sobre las líneas) que tengan en su zona, esto agilizará el proceso de recuperación y por ende el restablecimiento del servicio eléctrico en el menor tiempo posible”.

En este minuto se trabaja, también, en el celaje de los circuitos de distribución priorizados de las UEBs municipales que responden a hospitales y fuentes de abasto de agua.

“Contamos con 413 linieros dentro de los cuales se encuentran los Contingentes de las provincias de Ciego de Ávila y Sancti Spíritus; los medios técnicos, dígase carros ligeros, cestas y camiones de brigadas, superan los 150. Se conformaron las brigadas mixtas con la FAR, ETECSA, MINAGRI, MICONS, Áreas Verdes y Comunales, para las acciones asociadas a la poda y recogida de desechos derivados de esta”.

Pedimos a los clientes no tocar cables caídos, ante cualquier incidencia deben reportar por las vías oficiales de nuestra empresa. A la población habanera, confianza en los eléctricos, con nosotros no hay noche, no hay descanso, no hay fatiga.

