Especialistas y directivos del Mincin intercambian con la población

El intercambio con la población, directivos y trabajadores en todo el país es uno de los objetivos de la visita integral que realizan a los territorios las distintas comisiones del sector, sostuvo en Ciego de Ávila la licenciada Marpesa Portal de Villiers, directora general de ventas del Ministrio del Comercio Interior (Mincin).

Portal de Villiers comentó a Granma que el Mincin se ha trazado como una de las prioridades para el 2025 el contacto permanente con la base, dado que es allí donde se ejecutan los procesos y es mayor interacción.

Se encuentran entre los objetivos de mayor relevancia la evaluación de la implementación y el cumplimiento de las acciones que se derivaron de la rendición de cuenta del Mincin ante la Asamblea Nacional del Poder Popular, en julio del año anterior; el completamiento y el funcionamiento de las estructuras estatales de Comercio, responsables de ejercer la rectoría, el control y la asesoría con enfoque de Estado.

La directora general de venta dijo que también ocupa un lugar en la agenda la evaluación de las condiciones para la implementación, el análisis y discusión del plan 2025 en los colectivos de trabajadores, y cómo se organiza y estructura la desagregación de los planes en cada territorio, las fuentes de que se dispone, no solo del balance central , si no con la participación de las capacidades locales de cada municipio en la ejecución del plan de circulación minorista, que no es más que revertir en ofertas de bienes y servicio a la población los recursos disponibles del país y las localidades.

Refirió que en este mes de enero iniciaron el control que, pretende abarcar la totalidad de los territorios del país, con dos comisiones: una visitará Pinar del Río, Artemisa, Mayabeque, Matanzas y La Habana.

El proceso concluirá en la última semana de enero, con Isla de la Juventud, las provincias de Villa Clara, Sancti Spíritus y Cienfuegos y las cuatro provincias orientales que no han sido visitada.

Hasta ahora han sido objeto de la visita las provincias de Tunas Camagüey y Ciego de Ávila.

Tomado de Granma