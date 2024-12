Exige más rigor prevención y enfrentamiento al delito en entidades avileñas

El reciente ejercicio de prevención y enfrentamiento al delito, la corrupción, las ilegalidades y las indisciplinas sociales, dejó como enseñanza la necesidad de sistematizar las medidas de control interno en los centros laborales de la provincia de Ciego de Ávila.

En la plenaria de clausura de las acciones del movimiento sindical, Roberto Pérez García, miembro del Secretariado Provincial de la Central de Trabajadores de Cuba, informó que durante el entrenamiento se realizaron asambleas de afiliados, activos en empresas, chequeo a la guardia obrera y la fiscalización de la vigilancia en el horario nocturno.

Mencionó entre las irregularidades el no completamiento de la plantilla de los agentes de seguridad, custodios que duermen o abandonan la posición en el servicio de guardia, la falta de iluminación en talleres, almacenes, agromercados, panaderías y en otros centros, donde en algunos de ellos ocurrieron hechos delictivos en los últimos tiempos.

Otras vulnerabilidades estuvieron relacionadas con la no existencia del libro registro de incidencias y garitas carentes de las mínimas condiciones para la labor de los agentes de seguridad y protección, quienes devengan bajos salarios y las respuestas a sus reclamaciones, por concepto de sanciones administrativas, se dilatan y propician el éxodo de esa fuerza en no pocos establecimientos, aunque estas disyuntivas no pueden constituir justificaciones para cometer indisciplinas.

Se llegó a la conclusión de que exige más sistematicidad y rigor la prevención y enfrentamiento a conductas delictivas, teniendo en cuenta que, solo en entidades de subordinación local, la afectación a la economía superó los 8 millones 200 mil pesos hasta octubre pasado, por hechos de robo con fuerza, hurto y malversación.

Tomado de Radio Surco