Falleció James Carter, trigésimo noveno presidente de Estados Unidos (+ Video)

El expresidente James Earl Carter, que ocupó la presidencia de Estados Unidos entre 1977 y 1981, murió este domingo en su residencia en Plains, Georgia, a los 100 años de edad, según su hijo James E. Carter III, informaron medios de prensa de ese país.

The Washington Post dio la noticia sobre la muerte de Carter (Plains, Georgia, 1 de octubre de 1924-Plains, 29 de diciembre de 2024), el presidente estadounidense vivo más longevo de todos los tiempos, y precisó que la información del hijo del político no detallaba una causa inmediata del fallecimiento.

En un comunicado de febrero de 2023, el Centro Carter dijo que el expresidente demócrata, después de una serie de estadías en el hospital, dejaría de recibir más tratamiento médico y pasaría el tiempo que le quedaba en casa bajo cuidados paliativos. Había sido tratado en los últimos años por una forma agresiva de cáncer de piel melanoma, con tumores que se extendieron a su hígado y cerebro, refirió The Washington Post.

Su esposa, Rosalynn, con quien se casó en 1946 y quien lo acompañó en su carrera política y pública, había fallecido en noviembre de 2023, a los 96 años.

El diario señaló que “los Carter, que fueron socios cercanos en la vida pública, habían estado casados durante más de 77 años, el matrimonio presidencial más largo en la historia de Estados Unidos”.

Añadió que su última aparición pública fue en el funeral de Rosalynn en Plains, donde se sentó en la primera fila en una silla de ruedas. Carter fue fotografiado por última vez fuera de su casa con familiares y amigos mientras observaba un paso elevado el 1 de octubre celebrado para conmemorar su cumpleaños 100.

“Carter, un agricultor de maní de un pequeño pueblo, veterano de la Marina de los Estados Unidos y gobernador de Georgia de 1971 a 1975, fue el primer presidente del sur profundo desde 1837, y el único presidente demócrata elegido entre los mandatos de Lyndon B. Johnson y Bill Clinton en la Casa Blanca”, dijo el rotativo.

Como el presidente número 39 de la nación, gobernó con fuertes mayorías demócratas en el Congreso, pero en un país que se estaba volviendo más conservador, recordó The Washington Post. Cuatro años después de asumir el cargo, Carter perdió su intento de reelección ante una de las figuras políticas más conservadoras de la época, Ronald Reagan.

Respecto a Cuba, mostró cambios en el enfoque de la política hacia la Isla, incluida la noción y algunos pasos para la normalización de relaciones diplomáticas.

Tras su mandato, marcado por fuertes presiones económicas y monetarias, una crisis energética e incidentes políticos e internacionales que fueron hitos, su presidencia fue apreciada con un enfoque positivo al paso de los años.

“Cerca del final de la vida de Carter, dos biografías argumentaron enérgicamente que había sido un presidente más consecuente de lo que la mayoría de la gente creía: ‘Quizás el presidente más incomprendido de la historia de Estados Unidos’, escribió el autor Jonathan Alter en su libro de 2020 His Very Best: Jimmy Carter, a Life.

“Ambos libros (el otro fue el volumen de 2021 de Kai Bird, The Outlier: The Unfinished Presidency of Jimmy Carter) dijeron que Carter a menudo se adelantó a su tiempo, especialmente con su enfoque inicial en reducir el uso de combustibles fósiles y sus esfuerzos para mitigar la división racial de la nación, incluso ampliando el número de personas de color en las magistraturas federales”, publicó The Washington Post.

En junio de 1979, instaló 32 paneles solares (retirados por Reagan en 1986) en el techo del ala oeste de la Casa Blanca y dijo a periodistas que el objetivo era aprovechar “el poder del sol para enriquecer nuestras vidas a medida que nos alejamos de nuestra paralizante dependencia del petróleo extranjero”.

La prensa recuerda que, entre otros pasos dados en su vida política, Carter impulsó los tratados del Canal de Panamá, que finalmente colocaron la vía interoceánica económica y estratégicamente crítica bajo control panameño, y medió en conversaciones como las que llevaron al tratado de paz entre el presidente egipcio Anwar Sadat y el primer ministro israelí Menajem Begin, en 1978.

Aprovechando la apertura hecha por el presidente Richard M. Nixon, Carter otorgó pleno reconocimiento diplomático a China. Bajo su mandato se crearon dos departamentos a nivel de gabinete, Energía y Educación, así como el Superfondo para limpiar los sitios de desechos tóxicos. La Ley de Conservación de Tierras de Interés Nacional de Alaska duplicó con creces el tamaño del sistema de parques nacionales y refugios de vida silvestre.

Luego de sus años en la Casa Blanca, Carter, Premio Nobel de la Paz en 2002, continuó su actividad política internacional.

Fue profesor de la Universidad Emory en Atlanta y, junto con Rosalynn, fundó en 1982 el Centro Carter, un instituto de investigaciones y actividad política, que, entre otras acciones, ha monitoreado elecciones en unos 40 países; trabajó con organizaciones internacionales sin fines de lucro como Hábitat para la Humanidad, escribió varios libros, como Palestina: Paz, no apartheid (2006), participó en misiones de paz y fue crítico de la invasión de Irak, entre otros pasos de política exterior.

En 2002 visitó La Habana y pidió poner fin al bloqueo contra Cuba. Regresó posteriormente, en 2011. Estuvo, además, entre las voces que rechazaban la existencia de una prisión en la Base Naval de Guantánamo.

Rechazó las membresías en juntas corporativas y los lucrativos compromisos de conferencias que han hecho que otros expresidentes ganen decenas de millones de dólares. Dijo en una entrevista en 2018 que no quería “capitalizar financieramente haber estado en la Casa Blanca”.

