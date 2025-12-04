Televisión Avileña

Juntos Desde Nuestra Esencia

Cuba Destacada

Felicita Minsap por Día de la Medicina Latinoamericana

PorTelecentro Provincial Ciego de Ávila

Dic 3, 2025

José Angel Portal Miranda, ministro de Salud Pública, felicitó hoy a trabajadores y estudiantes del sector en ocasión del Día de la Medicina Latinoamericana, al reconocer su disciplina, entrega y responsabilidad en la protección de la salud del pueblo.

La felicitación fue transmitida en mensaje oficial del Ministerio de Salud Pública (Minsap) desde su web institucional, en el cual se destaca la importancia de la disciplina profesional y el sentido de responsabilidad de los trabajadores del sector.

El ministro resaltó que gracias al talento y la disposición constante de los profesionales fue posible enfrentar los retos cotidianos del sistema sanitario, garantizar servicios vitales y encontrar soluciones en medio de limitaciones de recursos.

Portal Miranda subrayó que la sensibilidad ante el dolor ajeno y la creatividad de los trabajadores y estudiantes constituyen pilares para sostener el Sistema Nacional de Salud en un complejo escenario epidemiológico.

Señaló que el compromiso institucional es acompañar a los profesionales en la misión de proteger la salud de la población, y reiteró la gratitud hacia quienes contribuyen cada día a mantener la vitalidad de los servicios médicos.

El Día de la Medicina Latinoamericana se celebra cada 3 de diciembre en homenaje al natalicio del doctor Carlos J. Finlay, científico cubano reconocido internacionalmente por descubrir el agente transmisor de la fiebre amarilla.

Tomado de ACN

Por Telecentro Provincial Ciego de Ávila

Entrada relacionada

Ciego de Ávila Destacada Sociedad

Más humanizados

Dic 3, 2025 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Ciego de Ávila Destacada Sociedad

Día de la Medicina Latinoamericana: vocación, resiliencia y servicio

Dic 3, 2025 Mariesly Wong Morales
Ciego de Ávila Destacada Sociedad

Obran más fino constructores avileños

Dic 3, 2025 Telecentro Provincial Ciego de Ávila

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

ESPECIALES

Ciego de Ávila Destacada Sociedad

Más humanizados

3 de diciembre de 2025 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Ciego de Ávila Ciencia y Técnica

Tejer ciencia desde las aulas

3 de diciembre de 2025 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Cuba Destacada

Felicita Minsap por Día de la Medicina Latinoamericana

3 de diciembre de 2025 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Ciego de Ávila Sociedad

Clarita y su pasión por la enfermería (+Fotos)

3 de diciembre de 2025 Kenia Lopez Martinez