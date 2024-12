Gobernador sin zona de confort

Sin cortapisas, y en plena correspondencia con la letra de la Constitución de la República de Cuba y lo que establece la Ley No. 138 de 2020 “De organización y funcionamiento del Gobierno Provincial del Poder Popular”, Alfre Menéndez Pérez se mostró tal como siempre es, diáfano y preciso, a la hora de rendir cuenta de su gestión como gobernador ante una treintena de integrantes del Consejo Provincial e invitados al cónclave, efectuado en horas de la tarde y noche del pasado jueves.

“Prioridad ha tenido en mi sistema de trabajo la concreción de las acciones definidas en las proyecciones de gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía y en el control de los acuerdos del Partido”, planteó el dirigente, y de inmediato resumió una amplia valoración de su gestión, en la que no faltó el análisis de aquellos aspectos en los que aún no se alcanza el impacto necesario en la satisfacción de las necesidades del pueblo.

Informó que, en el ámbito de su competencia, dispuso 19 indicaciones y 211 resoluciones en el transcurso del año que termina, etapa en la cual el Consejo Provincial adoptó 198 acuerdos, pero aún persisten puntos débiles, entre los cuales mencionó la necesidad de “incrementar el uso de comisiones temporales de trabajo con el objetivo de profundizar en las causas de problemas que generan insatisfacciones en la población”, perfeccionar la calidad de los acuerdos que se adoptan y disponer la publicación de aquellos que resulten de interés general.

También refirió la existencia de 35 cargos decisorios sin cubrir en las instancias municipales, la necesidad de fortalecer la actividad económico-financiera, un control más efectivo de los precios y del plan físico de construcción de viviendas.

No faltaron alusiones al complejo escenario internacional e interno en el cual discurre la vida de la provincia, de modo que retos como la gradual transformación de las condiciones de vida del pueblo, resolver planteamientos de complejidad y lograr mayor satisfacción de los servicios a la población, no fructifican con rapidez; requieren del sacrificio individual y colectivo, al punto que Jorge Luis Tapia Fonseca, vice primer ministro de la República, insistiera en que la rendición de cuenta no era exclusiva del gobernador, sino de todos y cada uno de los integrantes de la estructura gubernamental en el territorio.

Compromisos tan serios como el cumplimiento, al cierre del primer trimestre de 2025, del área prevista de cultivos rústicos entrañan un chequeo, en el cual ningún cuadro o funcionario puede darse el lujo de la falta de sistematicidad, el descontrol o el insuficiente intercambio con los productores, a pie de surco.

MIRADA EVALUADORA

Desde la perspectiva de la Comisión Temporal que examinó el contenido de la rendición de cuenta, Yarelis Pita dijo que se definieron las acciones a realizar para cumplir los objetivos propuestos, luego de un intercambio que incluyó a directivos y funcionarios políticos y gubernamentales, y los criterios de la población avileña, en total más de un millar de opiniones. Consideró que el informe del gobernador ilustra el estado de cumplimiento de las prioridades de trabajo del gobierno y que resulta contentivo del sistema de trabajo para cumplir las atribuciones que le competen “como órgano unipersonal, con responsabilidad ejecutiva-administrativa, en su condición de presidente del Consejo Provincial”.

Julio Heriberto Gómez Casanova, primer secretario del Comité Provincial del Partido, consideró que Menéndez Pérez cumple la indicación de que cada cuadro tenga asignadas tareas concretas, pero que es necesario avanzar más en la identificación de la reserva correspondiente y la preparación para asumir la responsabilidad en el momento que sea necesario. Mencionó los programas que el gobernador conduce y son retos para el 2025, entre ellos, los que se refieren al incremento de la producción de alimentos, incluidas las entregas de leche y carne, hoy notoriamente insuficientes.

Particular interés causaron en los asistentes las intervenciones de Tapia Fonseca, quien ponderó la gestión integral del gobernador, pero hizo énfasis en un método de trabajo que aún no se revierte en estilos de trabajo que se expresen en una atención permanente a las bases sociales y económico-productivas.

“Tocar con las manos” las realidades de las cooperativas campesinas, los consejos populares, que los directivos provinciales y municipales vayan hasta los más recónditos escenarios, y ponerles nombres y apellidos a los problemas subjetivos, fueron exigencias diáfanas del alto dirigente.

OPINIONES DE LOS SUBORDINADOS

Yorqui Navarro Pérez, intendente del municipio de Morón: “Hemos sido objeto de críticas por parte del gobernador por no alertar o reaccionar en el momento debido. Le gusta que las personas vayan al grano, al quid de los problemas; es, además, muy práctico. A pesar de que comenzó en el cargo con problemas de salud, se fue adaptando con una velocidad tremenda al trabajo del Gobierno, lo ha asumido con mucha capacidad y responsabilidad”.

Vizney Toledo Bañobre, presidente de la Asamblea del Poder Popular en el municipio de Venezuela: “Le ha prestado una especial atención al proceso de bancarización. Yo realmente lo vine a entender bien a partir de los análisis que se hicieron en el Consejo Provincial con el gobernador, porque nos pudo demostrar cómo atender, controlar y darle seguimiento al proceso en la base”.

Celia María López Reyes, presidenta de la Asamblea del Poder Popular en el municipio de Morón: “Hay un aspecto que quería señalar aquí, y es la prioridad con que trabajó el proceso de rendición de cuenta del delegado a sus electores. Sin el apoyo que recibimos, sin reuniones, sin los recorridos, sin el aseguramiento diario de aquellos administrativos de subordinación provincial que nos situaban en nuestras reuniones, no hubiéramos podido tener los resultados que alcanzamos y que nuestros delegados se sintieran acompañados”.

Isabel Eng Perna, secretaria de la Asamblea Provincial del Poder Popular: “En el funcionamiento del Gobierno provincial, considero que hay un equipo de trabajo preparado, que lo acompaña, y que goza de toda la confianza del gobernador para continuar abriendo los caminos a las diferentes tareas y programas que hoy son prioridades”.

Gradimir Santos López, intendente del municipio de Chambas: “Intercambió de forma directa con los integrantes del Consejo Popular Punta Alegre, a partir de algunas insatisfacciones, y determinó acciones concretas, por ejemplo, asignar combustible al polo de los pescadores para garantizar la distribución directa de las capturas, además de un despacho sistemático tanto con la dirección de Recursos Hidráulicos de la provincia como del municipio, teniendo en cuenta las problemáticas que hemos tenido allí. Ha logrado compulsar el trabajo del Consejo de la Administración, y en los niveles de consejos populares y circunscripciones, ha mantenido un vínculo”.

Saúl Espinosa Ruiz, intendente del municipio de Ciro Redondo: “Destaca la sistematicidad con que se chequean los indicadores económicos con la intención de no retroceder y la manera en que logra demostrar el camino ante cada una de las problemáticas”.

Viviana Martínez Cárdenas, presidenta de la Asamblea del Poder Popular en el municipio de Ciego de Ávila: “Desde su capacidad y habilidad, nos ha permitido conocer cuáles son las potencialidades que tiene cada uno de nuestros municipios, cómo eso llevarlo a una estrategia de desarrollo, y después provincial, de modo tal que esas potencialidades puedan irse revirtiendo en reimpulsar la economía. Reconozco su capacidad proactiva que nos conlleva al análisis, que no se queda en algo teórico o estadístico, y que conduce a una reflexión e interiorización de cada uno de los temas”.

