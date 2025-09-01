Inicia en Primero de Enero curso escolar 2025-2026

El acto municipal en Primero de Enero por la apertura del curso escolar 2025-2026 tuvo lugar este lunes en la institución educativa Inti Peredo Leigue, ubicada en el Consejo Popular Pedro Ballester.

Hasta ese centro educativo se dirigieron las principales autoridades del Partido y el Gobierno en el territorio, encabezados por Denys López Rodríguez, funcionario del Comité Provincial del Partido, Edián García Mursulí, funcionario del gobierno en Ciego de Ávila, quienes chequearon las labores realizadas con vista al inicio del nuevo año lectivo.

Las palabras centrales del acto estuvieron a cargo de la Máster en Ciencias de la Educación, Irina Calderín Martínez, directora municipal, quien en su intervención se refirió a los principales retos que tendrá este período lectivo, dedicado en esta ocasión al centenario del líder histórico de la Revolución Fidel Castro Ruz.

La dirigente educacional en sus palabras de bienvenida, agradeció el acompañamiento que han tenido de la familia, los organismos, las organizaciones políticas y de masas, para dar respuesta al desarrollo del curso escolar en tiempo tan complejos.

El colectivo educacional sede del acto municipal poe el inicio de esta nueva etapa docente-educativa, obtuvo tal mérito, por los resultados obtenidos en el finalizado período de clases, por la destacada unidad que exhibe el colectivo de trabajadores y por los resultados sindicales que mantienen a nivel provincial.