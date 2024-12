Iniciará en Ciego de Ávila campaña de educación sexual para adolescentes

Con el objetivo de crear conciencia acerca de los riesgos del embarazo no deseado y las infecciones de transmisión sexual (ITS) en la adolescencia, así como de las formas en que estos fenómenos pueden prevenirse, el próximo jueves se lanzará en Ciego de Ávila la campaña Decide tu Juego, que organiza la Red de Jóvenes por la Vida.

El comienzo de la campaña, programado para el venidero 12 de diciembre, a las 9:00 de la mañana, en el avileño parque Martí, reunirá al talento artístico local, a adolescentes y a promotores de todas las edades, en un esfuerzo por incentivar el autocuidado y prevenir conductas de riesgo en este sensible grupo etario.

Según trascendió en conferencia de prensa, la iniciativa busca dotar a los adolescentes de herramientas que contribuyan a su salud sexual y reproductiva, toda vez que, en los últimos años, se reporta a nivel nacional una resistencia a la disminución de los embarazos y los contagios por ITS a edades tempranas.

De acuerdo con Hanoi Castro Reyes, estudiante de Medicina y coordinador provincial de la Red, resulta primordial que los adolecentes puedan identificar los síntomas y riesgos de estas enfermedades, y tomen decisiones de forma responsable.

“En el caso de la prevención de embarazos, además del condón y de los anticonceptivos convencionales, que hoy escasean en la calle, insistimos mucho en los métodos naturales, que no son tan eficaces ni protegen contra las ITS, pero al menos reducen un poco la posibilidad de embarazo. Cualquier precaución, por mínima que sea, es mejor que no tomar ninguna”, señala Hanoi.

Entre las principales acciones que realiza la Red de Jóvenes por la Vida se encuentran los talleres, los encuentros en centros escolares, las actividades comunitarias y el trabajo de promoción desde las redes sociales, esfuerzos a los que ahora se suma la campaña Decide tu Juego, lanzada a nivel nacional el pasado 28 de noviembre.

“Durante el 2024 hemos intercambiado con estudiantes de todos los preuniversitarios del municipio Ciego de Ávila, el Instituto Preuniversitario Vocacional de Ciencias Exactas Cándido González, la Escuela de Iniciación Deportiva Marina Samuel Noble y la Escuela Pedagógica Raúl Corrales”, explica el coordinador de la Red.

“Ya que estadísticamente la población adolescente de Ciego de Ávila y Morón es mayor que la suma de la de los otros ocho municipios, decidimos que las acciones de la campaña se iniciaran en escuelas avileñas y moronenses, aunque pretendemos que estas se extienden luego a los demás territorios”, acotó.

Prevista a desarrollarse por espacio de un año, Decide tu Juego cuenta con el auspicio del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, y de la Unidad de Promoción de Salud y Prevención de Enfermedades, adscripta al Ministerio de Salud Pública. En el caso de Ciego de Ávila, también cuenta con el apoyo de la Dirección General de Educación y de la empresa productora de eventos Latin Luli’s Productions.

Prevención necesaria

La Red de Jóvenes por la Vida surgió en 1998, como uno de los tantos esfuerzos hechos por el país en la lucha contra el virus de inmunodeficiencia humana (VIH), el sida, las hepatitis y otras infecciones de transmisión sexual. Con el tiempo, a su misión fundamental, se han sumado otras no menos importantes, como la prevencióndel embarazo no deseado en la adolescencia, y del consumo de drogas y otras sustancias nocivas.

Se trata de una iniciativa que no solo trabaja para los adolescentes, sino que también los implica en las diferentes acciones de promoción de salud. Tener promotores adolescentes, aseguran, contribuye a que el intercambio de información, las preguntas y los juegos participativos sean mucho más eficaces.

“A ellos no podemos llegarles nada más con charlas convencionales: eso debe combinarse con otras técnicas dinámicas, que promuevan la interacción, las preguntas… De lo contrario, el adolescente pierde interés fácilmente”, cuenta Hanoi.

“Cuando hacemos una actividad, no les damos los condones y ya. Ellos tienen que usar la tecnología, sus teléfonos móviles, y buscar en Internet los síntomas y las características de una ITS. Luego, deben explicarlo con sus propias palabras. Al final, se llevan los condones, pero también investigan, aprenden.

“Además de estas actividades, realizamos derivaciones hacia el personal médico especializado. Si un adolescente cree que tiene una ITS, y nos contacta, podemos remitirlo directamente al Servicio de Dermatología del Hospital, o a la consulta de Ginecología Infantojuvenil, que son los responsables de diagnosticar y dar seguimiento a estos casos. Por supuesto, los menores siempre deben acudir a estas consultas con sus padres o su tutor legal.

“Si, lamentablemente, el adolescente da positivo a la prueba de VIH, también están las condiciones creadas para que reciba tratamiento y servicios de consejería.

“Para todos nosotros resulta una derrota que se produzca ese contagio, pero nos toca ayudar al adolescente, no dejarlo solo, y hacerle ver que ya hoy infectarse con VIH no es el final. Con el tratamiento adecuado, la carga viral se vuelve indetectable y el virus deja de transmitirse. Un paciente seropositivo puede desarrollar su vida sin limitaciones, como una persona sana.

“Por suerte, el VIH no es de las ITS más comunes en los adolescentes cubanos, pero la prevención siempre resulta necesaria.”

Tomado de Invasor