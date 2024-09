La bancarización es el futuro

En busca de incrementar la bancarización de las operaciones a través de los canales electrónicos de pago, adoptar las acciones que aseguren su implementación y se viabilicen los procesos de cobros y pagos, dinamizando las finanzas de todos los actores económicos y su relación con la población, se estableció hace ya un año la Resolución 111/2023 del Banco Central de Cuba (BCC).

Su publicación en la Gaceta Oficial de la República de Cuba, en su edición extraordinaria No. 55 del 2 de agosto de 2023, estableció las normas bancarias sobre límites para los cobros y pagos en efectivo en moneda nacional, su depósito, extracción y tenencia.

En otras palabras, la entrada en vigor de esa norma jurídica buscaba agilizar el proceso de bancarización, un tema que el país ya tenía antecedentes, explica en entrevista con Juventud Rebelde Alexis Massó Muñoz, especialista de la Dirección de Operaciones y Sistemas de Pago de Banco Central de Cuba.

«Por ejemplo, al salir esta resolución ya una gran parte de la población cubana tenía tarjetas magnéticas, tenía cuentas en los bancos, ya existía Transfermóvil, Enzona, existían los cajeros automáticos… Lo que ahora se llama bancarización no es más que el acceso de las personas a los servicios bancarios».

¿Qué llevó a agilizar este proceso?, interrogamos al entrevistado. «Debido a un conjunto de dificultades que tenía la parte financiera y económica del país, se hizo necesario tomar un conjunto de medidas para imprimir una mayor velocidad a este proceso que ya existía. Surge entonces surge un paquete de medidas, que incluyó la Resolución 111 del Banco, que después se complementó con la 93 del Ministerio de Comercio Interior (Mincin), con la 245 del Ministerio de Finanzas y Precios (MFP)… Como se ha explicado, este no es un proceso del Banco, es un proceso multidisciplinario. Por eso hay resoluciones de varios organismos, todas enfocadas a agilizar el proceso.

«Entrando en detalles, por ejemplo, antes de 2023 los actores económicos no tenían una obligación de aceptar el pago electrónico en sus servicios. Por otra parte, las medidas que se toman tienen que ver con el déficit de efectivo en el sistema bancario, a raíz igual de un conjunto de distorsiones y un conjunto de sucesos objetivos como fue, por ejemplo, las medidas de protección a los trabajadores que se tomaron durante la Covid-19.

«Eso hizo que se inyectara un gran volumen de dinero a la población, o sea, comenzó a circular un gran volumen de dinero o una parte de ello se transaba por vías electrónicas. Sucedió que se quedaba más efectivo en manos de la población, la mayoría en manos de actores económicos, es decir, una mayor cantidad de efectivo fuera de los bancos y una menor cantidad en los bancos. Eso provoca que cuando la población necesita acceder a efectivo vaya a buscarlo al banco y este empezó a quedarse sin la posibilidad de brindar todo ese efectivo. ¿Por qué? Porque el efectivo circulaba por fuera».

—¿Qué pasó una vez que se implementaron las medidas?

—Primero, las medidas contemplaron tiempo para que la población, los actores económicos, las instituciones… fueran creando las condiciones para cumplir lo establecido. Luego comenzó la ejecución de las medidas, que han tenido buena acogida entre la población porque son decisiones para protegerla. En medio de un entorno económico de déficit de efectivo, puedo pagar electrónicamente y me evita el hecho de ir a un cajero, de ir a una ventanilla de un banco… y tengo a mi elección varias vías para el pago de los servicios.

«En un grupo de actores económicos la acogida no fue tan buena porque para ellos es una obligación garantizar a sus clientes el acceso y uso de los canales electrónicos de pago para la adquisición de bienes y la prestación de servicios. Sin embargo, otros sí la acogieron muy bien porque también le trae beneficios, aunque quizás no sea tan visible».

—¿Por qué se decidió agilizar este proceso?

—Primero, te quita el hecho de manejar efectivo, porque eso aunque a veces se obvia también lleva un costo: el manejo de efectivo es algo que tienes que proteger, juntarlo, trasladarlo si vas a hacer una operación con él y todo eso en la contabilidad tiene un valor. Todo eso es evitable por la vía electrónica. Pero una parte importante de los actores económicos que no han acogido muy bien estas medidas es porque requieren de efectivo para realizar sus operaciones. Que en algunos casos estas operaciones se realicen en efectivo, precisamente viola el proceso de bancarización.

«Si soy un actor económico que debo comprar un insumo en poder de un mayorista, y este mayorista viola esta norma y no me no me posibilita el pago electrónico, entonces yo me veo obligado a buscar efectivo. También está relacionado con el acceso de las divisas, pues no existe un mercado cambiario donde todos los actores económicos puedan ir a obtener las divisas y entonces se cometen violaciones y se va hacia el mercado ilegal.

«Existe algunos actores económicos, tanto estatales como privados, que han visto en la bancarización una oportunidad y han modificado todos sus negocios para hacerlo todo a través de vía electrónica. Otros todavía manifiestan rechazo y tratan de buscar y conservar su efectivo».

—¿Al aplicar la resolución 111 ha regresado el efectivo al Banco?

—Podemos decir que ha aumentado ostensiblemente la cantidad de pagos y los montos por vías electrónicas, no así la captación de efectivo por el banco. En los últimos meses se ha visto una tendencia a no aumentar el efectivo fuera del sistema bancario, o sea, ha existido una estabilidad, porque realmente en los meses anteriores la cifra era ascendente, o sea, que mes tras mes se quedaba más efectivo fuera del sistema bancario.

«Hay que decir que la resolución 111 y ninguna de las que se han emitido eliminan el efectivo como medio de pago. Hay que dejar claro que es el cliente quien decide su forma de pago. Otro elemento que influye en el proceso de bancarización se relaciona con un componente cultural, pues somos una sociedad que no está acostumbrada a utilizar medios informatizados sino a tener el dinero en la mano, por eso todavía alguna gente está reacia cumplir lo establecido. Por eso, pudiéramos decir también que realmente todavía no ha comenzado a disminuir la cantidad de efectivo fuera del sistema bancario».

—¿Qué sucede con quienes incumplen los pagos electrónicos?

—Cada uno de los que interviene en este proceso tiene un conjunto de medidas que puede tomar. En el caso del Banco, la 111 establece un grupo de decisiones que ya estamos aplicando, por ejemplo, la primera es una advertencia, o sea, cuando se determina que hay un actor económico que no está teniendo operaciones bancarizadas o pasa al límite de tiempo en que él tiene que ir a depositar efectivo al banco, lo primero que se hace es una advertencia. El siguiente paso es cancelar la cuenta por un período de días, asunto que está vinculado con otra normativa que existe: un actor económico no puede operar sin su cuenta bancaria. Entonces se le cancela para que él resuelva eso y si continua ya se cancela completamente.

«En Mincin también tiene su medidas. Por ejemplo, si un establecimiento no tiene el código QR o no acepta el pago electrónico, se le puede emitir una advertencia, se le pueden poner multas de una cuantía determinada, se puede cerrar temporalmente el negocio o se puede cancelar la licencia de operación del negocio. Y el Ministerio de Finanzas y Precios tiene otras, relacionadas con la cuenta fiscal con la cual deben operar. Pero de cara a la población, las más visibles son las de Comercio Interior».

—Hace más de un año de este proceso…

—A un año de la aplicación de la Resolución 111 han aumentado muchísimo tanto la cantidad de operaciones por vías electrónicas, dígase las plataformas Transfermóvil y EnZona y los puntos de ventas, se ve un aumento marcado en esas transacciones, las cuales crecen mes a mes. Esa era una de las finalidades de este proceso. De la misma forma, la tendencia del efectivo que está dentro del sistema bancario ha sido al aumento.

«La cantidad de actores económicos que han contratado los servicios de plataformas de pagos digitales aumentó. Hasta el 2 de febrero, cuando se acabó el tiempo contemplado en la resolución del Mincin para que todos esos actores tuvieran su QR, se vio un aumento marcado. Después hubo un impasse y se empezaron a tomar entonces medidas para quienes no cumplían. También se ha constatado un aumento en los actores que los tienen.

«¿Dónde se ha detectado ahora el problema? No ya en quiénes lo tienen, sino en que lo utilicen porque lo que está pasando ahora es que el actor económico tiene el código QR pero lo oculta, o tiene el código QR y no lo muestra, o tiene código QR y le dice al cliente que no puede efectuar el pago por esa vía porque supuestamente hay problemas en el sistema, o tiene el código QR de pago en línea de su cuenta fiscal pero a quien quiera pagar le da un código QR de persona natural, o sea, de transferencia por persona total. Esas son las grandes distorsiones.

«Nosotros calificamos de satisfactorio lo que ha sucedido a un año de la bancarización pero insuficiente. Se ha avanzado pero hace falta avanzar más y hemos determinado como uno de los motivos por lo cual no se ha avanzado más la parte del enfrentamiento. Ya están las directivas, las resoluciones se conocen, ya la cultura de las personas ha crecido, por lo tanto sencillamente hay que ir a recrudecer los controles y las medidas contra aquellos infractores. Un plan de medidas de este tipo se está ejecutando por los principales ministerios que tienen que ver con la bancarización».

—¿Qué más podemos decir del seguimiento y el ejercicio de control que ustedes realizan sobre todo a nivel de territorio…?

—Desde la implementación de esta medida se creó a nivel de municipios, provincias y a nivel nacional un grupo que se llama de bancarización. Es un grupo multidisciplinario o sea está compuesto por el Banco, las oficinas del Mincin, la ONAT, las oficinas de Finanzas y Precios, y por cada una de las organizaciones que representan a los grupos más importantes de la economía. Ese grupo en el área de su competencia controla el proceso de bancarización semanalmente.

«Hay que apuntar tambien que cada 15 días sesiona el grupo gubernamental dirigido por la ministra presidenta del Banco Central, en el cual hay representantes de todos los ministerios. En ese espacio se evalúa cómo va el proceso, cuáles son las provincias que tienen problemas, cuáles son los organismos que tienen problemas… Por ejemplo, la pasarela de pago informa cuántos actores tienen el comercio electrónico, cuántos no los tienen, se verifica la incidencia que ha hecho la población por la línea única telefónica que tenemos, además se evalúa las políticas y la estrategia para que siga avanzando.

«Hay que apuntar que esta batalla para el avance de la bancarización y contra los infractores donde se va a ganar es en los municipios. Principalmente, el problema con el depósito al banco y el cumplimiento de la resolución 111 pasa por el conocimiento de los actores económicos que tú tienes en tu localidad, o sea, el municipio. Desde un municipio se puede saber mejor, por ejemplo, si una mipyme no ha ido a depositar en los días establecidos, y este Gobierno entonces tiene que decir a la Dirección de Comercio: “vamos a hacerle un control…”.

«Se ha diseñado un sistema integral de control y acción de todos los miembros de los grupos con el objetivo de que esto avance y con el objetivo de satisfacer las necesidades de la población, la cual al principio estaba un poco recia con este sistema, pero hoy está exigiendo que si existe la ley, si es su derecho, que se cumpla. A eso le estamos dando respuesta, o sea, a la necesidad y al mandato social de que de que se cumplan esas normativas».

—Ustedes tienen una línea telefónica única para recibir las quejas de la población…

—La principal queja en la línea única que tiene implementado el Banco es la negación de los actores económicos, principalmente los no estatales, aunque también hay estatales, a aceptar el pago electrónico. También existe una queja de la población en relación con la lentitud que todavía existe en los agromercados que son gestionados por formas no estatales de gestión para utilizar los pagos electrónicos.

«Como parte de la estrategia se ha apostado por identificar las áreas de mayor concentración de actores económicos, donde están los mayores niveles de mercados agropecuarios, de ferias…, y lograr que todo el que participe ahí, todo el que realice su actividad comercial, esté bancarizado y declarar esta área como zona bancarizada».

—¿Cuál sería el camino de la bancarización en los próximos meses?

—Durante los próximos meses, gracias a las medidas que se están tomando, creo que seguirán aumentando los montos por vía electrónica, seguirá aumentando la cantidad de operaciones e irán disminuyendo algunas distorsiones que tenemos hoy, por ejemplo, en el uso de la cuenta bancaria fiscal por los actores económicos. Se va a anotar un salto de calidad en este proceso.

«Este es un proceso que la población lo demanda, lo exige, y entonces eso también pone al Estado en mejores condiciones de hacer que todos los actores cumplan. A la población podemos decirle que siga confiando en el proceso de bancarización, aunque él mismo, como todo proceso desarrollado por humanos, no está exento de errores, de fallas, de carencias…

«Todo este proceso de bancarización pasa por un componente de altísimo nivel tecnológico y en ese componente nosotros tenemos carencias, por ejemplo, el tema de la electricidad… Algunas dificultades que tenemos demandan soluciones materiales que pasan por la capacidad que tenga el país de importar recursos, de hacer inversiones que hacen falta para eso, pero hay otra parte vinculada con la organización, el control, con identificar soluciones y darnos cuenta que ahora el municipio es el centro de la actividad de este país y lo es también en la bancarización.

«Por ejemplo, a veces sucede que se traslada efectivo de un lugar a otro con el costo que conlleva ese traslado. Cuando uno revisa, en ese mismo lugar donde hay carencia de efectivo no han tomado todas las medidas, no han llamado a contar a todos los actores económicos no estatales… Recalcamos que no hay una cacería contra ellos, sencillamente lo que se está exigiendo es que se cumpla la normativa.

«La bancarización es el futuro, sí o sí. Nosotros tenemos que ir hacia esos medios de pago, es la experiencia internacional, porque da eficiencia, control, disminuye los gastos económicos. Aplicar la bancarización en Cuba es una solución transversal a la economía, a cada persona, por el papel que desempeña, por ejemplo, para frenar el déficit fiscal que tenemos. Si se logran los objetivos que nos hemos propuesto con la bancarización, vamos a tener un país más próspero».

Tomado de Juventud Rebelde