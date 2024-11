La bancarización: hoy con obstáculos, pero son muchos sus beneficios

Aunque obstáculos, dificultades y desconocimientos entorno a la bancarización impiden que muchos cubanos no vean aún sus ventajas o beneficios, se está ante uno de los procesos más importantes de la transformación digital de la sociedad cubana.

Del tema se ha hablado bastante pero quizás no lo suficiente, sobre todo en los medios de comunicación y en las redes sociales en las que al parecer más que bondades y buenas prácticas subyacen opiniones contrarias.

Trámites engorrosos y con poca agilidad, alta fluctuación laboral en las sucursales ban­carias, en ocasiones trato inadecuado al públi­co, escasez de personal especialmente en las cajas, unido a problemas de infraestructura como las zonas de silencio en la conectividad, y una decreciente red de cajeros automáticos con muy alta obsolescencia, entre otras limitaciones, sin lugar a dudas han impactado desfavorablemente en los propósitos.

ADEMÁS DE LA VOLUNTAD SE REQUIEREN HACER INVERSIONES

En junio pasado en un pódcast “Desde la Presidencia”, espacio radio-televisivo cuyo anfitrión es el Presidente Miguel Díaz-Canel, Alberto Quiñones Betancourt, vicepresidente del Banco Central de Cuba (BCC), reconoció que la aplicación práctica de algunas medidas demostró que no estaban creadas todas las condiciones.

Recordemos que las acciones estuvieron encaminadas, por ejemplo, a la solicitud por los actores económicos del efectivo que necesiten para su actividad en las sucursales bancarias donde operen sus cuentas; se establecería un límite máximo de 5.000 CUP por operación para los cobros y pagos en efectivo.

Se planteaba, además, el uso de cajeros automáticos solo para personas naturales (salarios, pensiones, saldo de cuentas de ahorro, etc.), y también incluía el empleo de los medios y canales electrónicos para operaciones mayores a los 5.000 CUP (no por personas naturales).

Implicaba paralelamente el uso de títulos de créditos u otros medios, nunca de efectivo, para las transacciones que se realicen entre actores económicos, y priorizaba la creación de las condiciones en los comercios y entidades prestadoras de servicios con vistas a la habilitación de medios de pago electrónicos.

De acuerdo con el vicepresidente del BCC este es un proceso para el cual no solo se requiere de voluntad, sino también de inversiones.

Desde la publicación en agosto de 2023 en la Gaceta Oficial de la Resolución 111, del Banco Central de Cuba (BCC), se ha intentado incentivar la bancarización en el seno de la población y en otros sectores dado su carácter transversal, esfuerzos no exentos de limitaciones objetivas y de irregularidades.

Según el alto funcionario en algunos lugares no se logró la gradualidad en la aplicación de las medidas establecidas, y se aceleraron determinados procesos que no solo dependían de la voluntad de hacer, sino además de una capacitación y educación financieras previas con la que no siempre se cumplió.

PERO QUÉ VENTAJAS SE PUEDEN ENCONTRAR ENTONCES

En primer lugar mejora la calidad de vida de la población, al poder pagar por la vía digital múltiples servicios, productos e impuestos, todo ello con una mayor seguridad y transparencia al estar respaldados por protocolos robustos, con lo cual se reducen el riesgo de fraude y delitos financieros.

Es decir, entre los beneficios previstos están facilitar el sistema de pagos, la mejora en los sistemas de fiscalización, la detección del fraude tributario, y al formalizarse todas las operaciones financieras permitir identificar su origen y destino.

Se ha demostrado que la bancarización o popularización de los medios de pago influye directamente en el crecimiento económico de un país, y es importante para impulsar la formalización de la economía a través de la centralización de gran parte de las transacciones realizadas.

Así que el mayor uso de canales bancarios no solo beneficia a personas y empresas, sino también al sistema económico general nacional, y en la medida que se empleen se reducen los costos y se hacen más accesibles para un mayor número de personas.

Pero en realidad la infraestructura tecnológica de Cuba no está a la par con las exigencias de un sistema financiero moderno, aunque camino a la necesaria soberanía tecnológica mucho aportan plataformas como Transfermóvil y EnZona, muy al tanto de las necesidades de la población y del país.

COMERCIO INTERIOR ESTABLECIÓ SUS REGLAS PARA TODOS LOS ACTORES ECONÓMICOS

Por otra parte, en aras del necesario ordenamiento y legalidad, y de bancarizar la mayor cantidad de flujo financiero, si bien se mantendrá el efectivo, organismos como el Ministerio de Comercio Interior han establecido las reglas del juego.

Precisamente el próximo 2 de noviembre se cumple un año de la publicación, en la Gaceta Oficial, de la Resolución 93 del Mincin, que exige a los establecimientos comerciales objeto de inscripción en el Registro Central Comercial, de manera temporal o permanente, poseer las facilidades de pago por las pasarelas nacionales o terminales de punto de venta (POS), con vistas a la comercialización de bienes y prestación de servicios al consumidor.

Sujetos de esta obligación son las empresas estatales y las unidades presupuestadas, todas las modalidades de inversión extranjera, las cooperativas no agropecuarias y las agropecuarias, las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), los trabajadores por cuenta propia, los productores agropecuarios independientes, los proyectos de desarrollo local y las formas asociativas no lucrativas que hacen comercio.

Para verificar el cumplimiento de la Resolución 93, en la primera semana de septiembre fueron visitados 1 767 establecimientos; de ellos, 695 estatales y 1 072 no estatales.

En realidad los controles y fiscalizaciones han continuado realizándose de manera sorpresiva y con sistematicidad, pero a raíz de esas operaciones según explicó al periódico Granma, Inalvis Smith Lubén, viceministra del Mincin, se cuantificaron 506 infracciones, con 459 medidas aplicadas; de ellas, 58 cierres de estable­cimientos, 17 retiros de la Autorización Comercial, y 384 multas por un importe total de 1 044 515 pesos.

También hubo 602 acciones de intervención en áreas de comercialización relevantes y en los mercados agropecuarios, con el llamado de las autoridades a potenciar los pagos digitales en esas unidades del comercio, unas 20 762 ya con el código QR, cuando restan otras 6 000 por tenerlo.

Quiñones Betancourt, el vicepresidente del BCC, ha insistido en que ningún comercio se puede atribuir el derecho de no aceptar el pago por la vía que el cliente decida, y además hacerlo teniendo en cuenta todo lo establecido.

A su vez, ante fenómenos como la evasión de impuestos se está demostrando cómo la bancarización puede contribuir a su control, a superar la reticencia de actores económicos, estatales y privados de acogerse al proceso, sin olvidar la respuesta o solución a quejas y sugerencias de la población, en aras de mejorar los servicios y operaciones.

De manera que dado la disminución de la disponibilidad del efectivo en el sistema bancario, fue necesario implementar medidas que garantizaran que los bancos contasen con la solvencia necesaria para realizar sus operaciones regulares. Esto, además, evitaría la circulación en demasía del efectivo.

Fue entonces que en aras de normalizar las operaciones económicas entre todos los actores del sistema financiero en agosto de 2023 en la Gaceta Oficial se publicó la Resolución 111, del BCC.

Sin ésa y otras regulaciones, encaminadas a impulsar la bancarización, al coincidir ésta con el crítico estado de disponibilidad de dinero en efectivo en los bancos, tal cual reconoció el mandatario cubano la situación del país hubiera sido peor.

Tomado de Cubahora