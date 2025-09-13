La voz que encarnó la elegancia en Televisión Avileña: Magda García Marrero

En el marco del 25 aniversario de la televisión avileña, hacemos una pausa para evocar y honrar a aquellas figuras que, con su talento único, se convirtieron en el alma y el sonido de nuestra pantalla.

Entre ellas, brilla con luz propia Magda García Marrero, una locutora que no solo informaba o presentaba, sino que embellecía cada espacio con su inconfundible presencia y elegancia.

Magda llegó a los hogares de Ciego de Ávila no como una simple voz, sino como una visita elegante y cercana. Su tono, fino y delicado, era un sello de distinción. No gritaba para llamar la atención; susurraba con claridad exquisita, invitando a la audiencia a escuchar con calma y a apreciar cada programa que presentaba. Era el hilo de seda que conectaba la pantalla con el corazón del público.

Su magia, sin embargo, no residía solo en su voz. Magda encarnaba una elegancia natural y una gracia que cautivaban. Su dicción impecable, su postura serena y su sonrisa sincera transmitían profesionalidad y un genuino cariño por su audiencia. Demostró que la verdadera fuerza no está en el volumen, sino en la autenticidad y el buen gusto.

Durante años, fue la compañera fiel de las tardes y noches avileñas. Su voz fue la banda sonora de incontables momentos familiares, aportando refinamiento y calidez a la programación. Cautivó al público no con artificios, sino con la simple y poderosa verdad de su talento y humanidad.

En este cuarto de siglo de historia televisiva, el legado de Magda perdura. Es un recordatorio de que la televisión es, ante todo, un medio humano, construido por personas que dejan huella. Su nombre sigue siendo sinónimo de excelencia, delicadeza y clase.

Por todo ello, hoy la recordamos con gratitud. Gracias, Magda, por prestarle tu voz fina y tu elegancia a nuestra televisión. Tu eco perdura en la memoria afectiva de un pueblo que te recuerda con inmenso cariño.

¡Felicidades por estos 25 años, Televisión Avileña, con el orgullo de haber tenido figuras como ella!