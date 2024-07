Las Tunas logra segunda victoria en el San Luis

Con marcador de seis carreras por cuatro, Las Tunas se impuso esta tarde sobre Pinar del Río en el estadio Capitán San Luis, para lograr así la segunda victoria en la gran final de la pelota cubana. Tras el resultado, los leñadores buscarán otros dos éxitos en el Mella que les permita retener el título en su patio.

El de este martes fue un partido digno de un playoffs, con altas y bajas, dominio del picheo por ambos elencos y tensiones sobre la grama del San Luis. Se tuvo que apelar a la regla shiller para las definiciones. Y fue cuando Yosvani Alarcón despachó tubey en el décimo para empujar tres y sentenciar el choque.

“Siempre supimos que nunca sería fácil, incluso aunque logremos el 4-0, Pinar del Río dará batalla. Ya vieron que nos plantaron cara, salieron a jugar y tuvimos que ir a extrainnings”, dijo en conferencia de prensa Abeisy Pantoja, director de Las Tunas.

“Tenemos un equipo que no se rinde y lanzadores jóvenes, pero con calidad. Nos enfocamos en que el bullpen preserve la ventaja, teniendo en cuenta su experiencia y buen dominio de los lanzamientos”, agregó Abeisy en intercambio con los periodistas acreditados en la final.

Los tuneros habían abierto el marcador ante los envíos de Branlis Rodríguez en el quinto y por intermedio de doblete de Héctor Castillo y sencillo de Yudier Rondón. Pero, no tardó la reacción de los vueltabajeros y en esa misma entrada hicieron dos, gracias a tubey de Alexei Ramírez, con dos en bases.

“Tengo un turno importante para el equipo. Esta conexión despertó a los muchachos, las ganas… Solamente fui a hacer un buen contacto, la bola salió y pude empatar. Mis respetos para Las Tunas que luego supo ampliar la ventaja”, refirió Ramírez en conferencia de prensa.

Pinar del Río se fue arriba por la mínima en el sexto. Más tarde, por un error al campo, los visitantes igualaron en el séptimo. El resto, ya lo contábamos al inicio, cuando Alarcón decidió en el décimo y provocó una celebración enorme en el bosque de los leñadores.

De acuerdo con las declaraciones de Pantoja, la estrategia a seguir durante los encuentros en el San Luis fue que, si se ganaba el primero, salir por el segundo. “El playoff es de siete juegos, al mejor de cuatro y mientras más rápido ganes, pues te vas asegurando en la competencia”.

Sobre la mentalidad para lo que viene en el Julio Antonio Mella declaró que saldrán a jugar partido a partido, “pensando siempre en el momento y no en el mañana”.

Igualmente, agradeció al pueblo vueltabajero, las autoridades y la dirección del Hotel Pinar del Río “por ser tan hospitalario durante estos días”.

La victoria de este martes fue para el relevista Alberto Pablo Civil, quien en dos innings le hicieron igual cantidad de jits y una carrera sucia, la cuarta de los vegueros que llegó en el décimo.

Además, propinó un ponche y concedió un boleto.Su mayor mérito estuvo en que, como el apagafuegos clásico, entró en un momento complicado del desafío y logró sacar los últimos seis outs.

“Siempre existe presión, porque somos humanos y estamos en una final donde se decide el trabajo de un colectivo, pero mi función es ir a resolver la situación de la mejor manera posible y así trato de hacerlo.

“Intento localizar los lanzamientos donde van y con la mayor tranquilidad posible, porque eso también desespera al contrario. De esa forma obtengo los resultados”, comentó Civil.

De la gran escena resultó la jugada salvadora del jardinero izquierdo pinareño Mario Lázaro Sánchez en el noveno. “A pesar de mi juventud, la dirección me dio confianza. Ese tipo de fildeo lo he practicado con frecuencia en la práctica de bateo. Usualmente, me pego a los colchones con las conexiones de Alexei y Saavedra. Y hoy, gracias a eso, evité un jonrón.

