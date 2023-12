Más de 10 millones de venezolanos votaron en referendo consultivo sobre el Esequibo

Durante una jornada que transcurrió en total tranquilidad, 10 554 320 venezolanos acudieron el domingo a votar en el referendo consultivo por la defensa de la Guayana Esequiba.

Tras prorrogar en dos ocasiones el horario de cierre de los colegios por la afluencia en algunos centros de votación pasadas las 18:00 horas, primero, y luego las 20:00, el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Elvis Amoroso, informó los resultados aún preliminares del sufragio.

Destacó la abrumadora victoria del Sí con porcentajes que superaron en todos los casos el 95% en las cinco preguntas de la consulta popular.

Amoroso precisó que la primera interrogante recibió el Sí del 97.83% del electorado, mientras que el 2.17% voto por el No; la segunda, el 98.11% por el Sí y el 1.8% por el No; la tercera, 95.40% por el Sí y 4.10% por el No.

La cuarta interrogante recibió el Sí del 95.94% del electorado y un 4.06% por el No; la quinta, un 95,93% para el Sí y un 4.07% para el No.

El presidente del CNE felicitó a los electores por la “extraordinaria participación sin precedente, en este proceso electoral inédito en la que todos hicieron historia” y dio las gracias “por salir a votar unidos en el referendo consultivo”.

En un acto desde la Plaza Bolívar de Caracas, el presidente Nicolás Maduro felicitó al pueblo y dijo que hay que “darle un aplauso de pie” por su abrumadora participación. Afirmó, además, que se dieron los primeros pasos de una nueva etapa histórica por la recuperación de la Guayana Esequiba.

En declaraciones a la prensa, el jefe de comando de campaña Venezuela Toda, Jorge Rodríguez, calificó de esplendorosa la participación del pueblo en la construcción de su “propio destino”, y de inmensa, pacífica y llena de vida la jornada electoral de este domingo.

El también presidente de la Asamblea Nacional agradeció al pueblo venezolano por haber dado “esa inmensa demostración que nos hace más fuertes” y permitirá avanzar en la “lucha por nuestro derecho sagrado” a todo el territorio de Venezuela.

Rodríguez subrayó que los resultados “hacen más fuerte a toda nuestra patria”. Esta es “una victoria de todos, una maravillosa expresión de la inmensa potencialidad que tenemos si nos unimos”, dijo.

El ministro venezolano de Información y comunicación, Freddy Ñáñez, informó a la prensa que este lunes comienza un nuevo momento en la controversia territorial con Guyana y adelantó que el Gobierno dará a conocer un plan para la resolución del diferendo.

Vladimir Padrino, ministro para la Defensa, informó que la jornada transcurrió tranquila sin ninguna incidencia negativa, al igual que los días previos al referendo, y destacó que los efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana distribuyeron la logística de manera impecable por todo el territorio nacional.

“Estamos escribiendo la historia de este siglo XIX”, afirmó, y elogió la fusión entre el pueblo y los militares.

Guyana atenta a la consulta popular en Venezuela Guyana siguió este domingo con atención el desarrollo de la consulta popular en Venezuela, con cinco preguntas que fijarán la estrategia a seguir por parte del Gobierno bolivariano sobre la disputada zona del Esequibo. El tema ocupó las primeras planas en la prensa local mediante materiales de análisis y también los pronunciamientos al respecto de las autoridades nacionales, la Comunidad del Caribe (Caricom) y de los países vecinos. Igualmente, las publicaciones hicieron referencia a la resolución de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), la cual el viernes pasado pidió a Caracas y a Georgetown evitar acciones que compliquen el añejo diferendo ante ese órgano o hacerlo más difícil de resolver. El Gobierno bolivariano tomó nota del pronunciamiento emitido por la corte sobre las medidas provisionales requeridas por Guyana contra el referendo de este 3 de diciembre. En su fallo, aprobado por unanimidad de los jueces, el máximo tribunal de la Organización de Naciones Unidas notificó también que Venezuela “deberá abstenerse de tomar cualquier medida que pueda modificar la situación que prevalece actualmente en el territorio en disputa” y “Guyana administra y ejerce control sobre esa zona”. Desde hace más de un siglo, ambos países sudamericanos mantienen una polémica por ese espacio territorial de casi 160 000 kilómetros cuadrados, que en los últimas semanas subió de tono con la denuncia por la parte venezolana de licitaciones a trasnacionales petroleras en aguas no delimitadas. Tras la petición de La Haya, la República Bolivariana ratificó el viernes su posición histórica de no reconocer la jurisdicción de dicho organismo “para dirimir la controversia territorial” en torno a la que denomina como la Guayana Esequiba, y mantuvo los preparativos y la fecha de la consulta popular del domingo. Por su parte, Guyana recalcó que el plebiscito es una “amenaza existencial” y busca allanar el camino para la anexión del Esequibo a Venezuela. Caricom abogó por apegarse al principio de mantener al Caribe como una zona de paz y no incurrir en ningún acto contrario a la tranquilidad de la región, pues lo consideró un elemento esencial para la prosperidad económica y el bienestar social de todas sus naciones miembros y las de América Latina. (Con información de Prensa Latina)