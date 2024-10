Más que un sueño

Como un sueño que parecía imposible, sigue adelante el proyecto para la primera infancia, que beneficia a madres y padres trabajadores de la Empresa Agropecuaria Arnaldo Ramírez del municipio avileño de Primero de Enero.

Ubicada en el Consejo Popular Corea y comandada por la educadora Marleny Silva Aguilar, la casita infantil «Rayito de sol» muestra la profesionalidad de tres mujeres que no escatiman esfuerzos para ofrecer su mejor empeño.

«El proceso educativo se desarrolla bastante bien, en la merienda, el almuerzo, en el horario de sueño logramos que duerman todos, siempre tenemos nuestros detallitos, pero salimos adelante porque esta es la vida mía, creo que voy a retirarme aquí, yo digo que soy la viejita y me encanta trabajar con los niños, creo que el día que me falten ellos no sé qué será de mí» Sentenció Marleny Silva Aguilar, representante de la casita infantil «Rayito de sol».

Es digno reconocer el esfuerzo de quienes hicieron realidad tal beneficio para la comunidad y para quienes mantienen en activo el centro de la primera infancia que sirve de referente para la generalización de estas experiencias en otras comunidades rurales, en beneficio de la mujer.