No hay apagones para la creatividad

Aunque el Premio al Innovador de Mayor Impacto Económico y Social, otorgado por la Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores (Anir), lo recibió a título personal durante la recién finalizada Primera Feria Nacional de Innovación para el Desarrollo, el Máster en Ciencias Magdiel Josué Soto Avilés no deja de insistir durante la entrevista en que es resultado del trabajo en equipo.

Parametrización de energías radiobases de telefonía móvil, investigación reconocida por el movimiento anirista, no es fruto de un esfuerzo personal, sino de varios compañeros ― menciona a Sandor, Lesbiel, Geikel y los dos Daniel que componen el grupo―, quienes hemos presentado estas y otras soluciones encaminadas a mejorar los sistemas de redes de la telefonía móvil en la provincia Ciego de Ávila.



La voz de Magdiel Josué “viaja” más de 400 kilómetros de distancia, desde La Habana hasta Morón, en el centro norte del territorio avileño ―justamente a través de la señal de telefonía celular― y se cuela en mi dispositivo móvil, de manera que resulta fácil apreciar que en todo momento habla en primera persona del plural, franca demostración de su modestia, sencillez y justa actitud ante un momento relevante de la vida profesional.

“Agradezco a mis compañeros que son excelentes. Si no estamos juntos no podemos lograr soluciones como estas, porque sabemos que en la unión está la fuerza”, expresa para reiterar el esfuerzo colectivo y se confirma que el talento y la capacidad para innovar no son las únicas cualidades loables del joven trabajador de la Empresa de Telecomunicaciones (Etecsa) en el referido territorio.

Allí Magdiel ejerce como Especialista C en Telemática, en la Unidad de Redes Inalámbricas del Grupo de Intervención Técnica del Departamento de Operaciones.

Formado como Ingeniero en Automática en la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas y, posteriormente, graduado de Máster en Ingeniería y Gerencia del Mantenimiento en la local Universidad Máximo Gómez Báez, él y su equipo contribuyeron a resolver dificultades en los sistemas de respaldo energético a la telefonía móvil, ante las reiteradas interrupciones en el servicio eléctrico.

En medio de la compleja situación electroenergética, que conlleva a fallos en las telefonías celular y fija, las redes de transporte y de transmisión, como consecuencia de sucesivos apagones que imposibilitan la recarga de los sistemas de respaldo (consistentes en bancos de baterías), hallaron una solución para preservar la señal y proteger una tecnología muy costosa en el mercado internacional.

El trabajo tuvo dos momentos, en primera instancia implementaron una función de carga o desconectivo inteligente para que, antes de que la batería llegara a un umbral que pudiera afectarla físicamente, se produjera una desactivación, con el objetivo de resguardar esos equipos pues, de lo contrario, el banco de respaldo energético quedaría deteriorado.

Se estaba rompiendo esta tecnología, por eso se empeñaron en activar una funcionalidad y buscarle protección, además de modificar el sistema de energía, que carga a razón de un 10 por ciento (%) y lo aumentaron hasta 15 para que acumule de forma más rápida.

Durante un segundo momento se concentraron en las cargas que manejan las radiobases, con tecnologías de segunda, tercera y cuarta generación, y analizaron que esta última consume aproximadamente entre el 55 y 60 % de la energía acumulada en los bancos, conociendo además que en esa frecuencia solo se transmiten datos, por tanto, priorizaron las restantes.

Evaluadas esas circunstancias, optaron por mantener los tres servicios, mientras el banco de baterías sea capaz de soportarlos durante el apagón; cuando las cargas disminuyen, de manera significativa, se establece preferencia para la telefonía móvil de segunda y tercera generación, reconocidas como 3 y 4 G.

A partir de esta funcionalidad se busca asegurar que durante el fallo eléctrico las personas no pierdan la cobertura y puedan efectuar llamadas, fundamentalmente.

Es también una acción encaminada a proteger la telefonía fija que depende de este sistema, con posibilidades de asegurar la red de transporte y cuidar las tarjetas de procesamiento de las radiobases, estos últimos dispositivos expuestos a daños ante el apagado de forma abrupta.

Requirió diagnosticar para la materialización de esta idea el estado de los bancos de respaldo energético, incluida la medición de la eficiencia de las baterías y las capacidades de los sistemas de respaldo (existen de 100 a 150 amperes), así como la determinación de la carga pico que las radiobases con todas las tecnologías activas, a partir de lo cual se elaboró una fórmula para obtener el punto de desconexión.

Las radiobases ―explicó― disponen en su hardware de una ficha para desconectar las cargas no prioritarias y en estas enchufan los radios de 4G o LTE para preservar el resto de los servicios hasta que se restablezca la electricidad.

Así evitan perjuicios en las baterías, al no llegar estas a una descarga profunda, mantienen la cobertura y los demás servicios, también protegen los medios tecnológicos. Posterior a esta inventiva los ingresos aumentaron en un 23%.

Este trabajo obtuvo la condición de Relevante en los fórums de innovación de la empresa y del nivel provincial, y recién le valió el Premio al Innovador, agasajos que él y sus compañeros han acogido con emoción y como reconocimiento a una trayectoria de más de un quinquenio integrados a la Anir, organización en la cual han inscrito, desde el año 2019, unas 15 innovaciones que contribuyen al mejoramiento de la calidad en las telecomunicaciones.

En su caso particular, la medalla de las Brigadas Técnicas Juveniles, reconocimiento por su alto desempeño y los premios por el impacto económico y social de sus innovaciones, solo aumentan las energías para continuar en la inventiva, en función de resolver problemas que trascienden el ámbito laboral al responder a inquietudes de la población.

Desde el año 2022 esa situación desfavorable se ha revertido en alguna medida en Ciego de Ávila, gracias a la ingeniosidad de Magdiel Josué y su equipo, quienes demuestran que no hay apagón capaz de desvanecer la luz de la creatividad.

